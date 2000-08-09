Раздел: Технологии
Известный производитель прекращает выпуск смартфонов
Компания HTC, получившая известность благодаря своим смартфонам и теряющая долю рынка, намерена отказаться от производства мобильных девайсов.
Вместо этого выпуск продукции будет поручен технологическим партнерам, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Стоит отметить, что подобного рода аутсорсинг является достаточно стандартным для рынка персональной и мобильной электроники. Так, например, поступает компания Apple, большинство продукции которой собирается на китайских заводах.
Первым смартфоном, который HTC выпустит на мощностях своих партнеров, станет U12 Life - аппарат с 6-дюймовым экраном, двойной камерой с разрешением 16 и 5 мегапикселей, аккумулятором на 3600 мАч и Android 8.1 на борту с перспективой обновления до Android 9 Pie.
Читайте также: Apple прекращает выпуск iPhone 7 и iPhone 7 Plus
Известно также, что HTC продолжит разработку новых моделей - на аутсорс компания отдаст только сборку. Какой именно производитель станет технопартнером компании, не сообщается.
Вместо этого выпуск продукции будет поручен технологическим партнерам, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Стоит отметить, что подобного рода аутсорсинг является достаточно стандартным для рынка персональной и мобильной электроники. Так, например, поступает компания Apple, большинство продукции которой собирается на китайских заводах.
Первым смартфоном, который HTC выпустит на мощностях своих партнеров, станет U12 Life - аппарат с 6-дюймовым экраном, двойной камерой с разрешением 16 и 5 мегапикселей, аккумулятором на 3600 мАч и Android 8.1 на борту с перспективой обновления до Android 9 Pie.
Читайте также: Apple прекращает выпуск iPhone 7 и iPhone 7 Plus
Известно также, что HTC продолжит разработку новых моделей - на аутсорс компания отдаст только сборку. Какой именно производитель станет технопартнером компании, не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1021
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет
- Есть два вида российских экспертов
- Сутки в ООС: много обстрелов, один погибший
- Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
- Забавные фотки людей, которых победила лень
- 90-летняя японка покорила Сеть забавным снимками
- Порошенко призвал Израиль решить проблемы с допуском украинцев в страну
- Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
- Украина сделала Кремлю удобное предложение по обмену пленными
- Женские странности в подборке смешных комиксов
- Украина призывает РФ освободить Сенцова
- Уморительные проблемы людей, которым не повезло со строителями
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
Оставьте свой комментарий