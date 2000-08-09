» » Известный производитель прекращает выпуск смартфонов
Раздел: Технологии  
0

Известный производитель прекращает выпуск смартфонов

Известный производитель прекращает выпуск смартфонов Компания HTC, получившая известность благодаря своим смартфонам и теряющая долю рынка, намерена отказаться от производства мобильных девайсов.

Вместо этого выпуск продукции будет поручен технологическим партнерам, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Стоит отметить, что подобного рода аутсорсинг является достаточно стандартным для рынка персональной и мобильной электроники. Так, например, поступает компания Apple, большинство продукции которой собирается на китайских заводах.

Первым смартфоном, который HTC выпустит на мощностях своих партнеров, станет U12 Life - аппарат с 6-дюймовым экраном, двойной камерой с разрешением 16 и 5 мегапикселей, аккумулятором на 3600 мАч и Android 8.1 на борту с перспективой обновления до Android 9 Pie.

Читайте также: Apple прекращает выпуск iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Известно также, что HTC продолжит разработку новых моделей - на аутсорс компания отдаст только сборку. Какой именно производитель станет технопартнером компании, не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: нтс, смартфоны, выпуск

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:38 » Автор: Алена Шимко
     1021
     0

Похожие новости по теме

Apple выпустит 11 новых смартфонов Apple выпустит 11 новых смартфонов

Производитель выпустил одиннадцать новинок.

Apple анонсировал выпуск iPhone для бедных Apple анонсировал выпуск iPhone для бедных

В компании сообщили, что бюджетный iPhone выйдет по демократичным ценам уже в следующем году.

Apple прекращает выпуск iPhone 7 и iPhone 7 Plus Apple прекращает выпуск iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Apple сворачивает производство рядя моделей из-за скорого выхода новой линейки смартфонов.

Apple приостанавливает выпуск новых iPad Apple приостанавливает выпуск новых iPad

Компания Apple может задержать анонс и выпуск новых планшетов до второй половины 2017 года.

Следующий iPhone станет самым быстрым смартфоном Следующий iPhone станет самым быстрым смартфоном

iPhone следующего года станет самым быстрым смартфоном в истории

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх