Раздел: Технологии
Apple работает над созданием «чипа здоровья»
Капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн.
Корпорация Apple работает над созданием специализированного чипа, который может считывать информацию о здоровье человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CNBC.
Так, в сообщении Apple от 1 августа говорится, что компания ищет инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнеса».
Из июньского списка вакансий следует, что компания надеется продолжить работу с оптическими датчиками. Такие, в частности, встроены в часы Apple, которые могут измерять частоту сердечных сокращений. 10 июля компания публиковала объявление о найме архитектора ASIC для новых датчиков и сенсорных систем для будущих продуктов Apple.
Создание пользовательских чипов поможет Apple повысить эффективность своего оборудования и расширить его функционал и защитить от подделок.
Читайте также: Раскрыты подробности о новом продукте Apple
В начале месяца капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн. Корпорация разрабатывает чипы для iPhone, iPad, AirPods и Apple Watch. Ранее Bloomberg сообщал о планах Apple по разработке чипов для компьютеров Mac.
Корпорация Apple работает над созданием специализированного чипа, который может считывать информацию о здоровье человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CNBC.
Так, в сообщении Apple от 1 августа говорится, что компания ищет инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнеса».
Из июньского списка вакансий следует, что компания надеется продолжить работу с оптическими датчиками. Такие, в частности, встроены в часы Apple, которые могут измерять частоту сердечных сокращений. 10 июля компания публиковала объявление о найме архитектора ASIC для новых датчиков и сенсорных систем для будущих продуктов Apple.
Создание пользовательских чипов поможет Apple повысить эффективность своего оборудования и расширить его функционал и защитить от подделок.
Читайте также: Раскрыты подробности о новом продукте Apple
В начале месяца капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн. Корпорация разрабатывает чипы для iPhone, iPad, AirPods и Apple Watch. Ранее Bloomberg сообщал о планах Apple по разработке чипов для компьютеров Mac.
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