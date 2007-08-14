Раздел: Технологии
Nokia назвала дату выхода "самого ожидаемого" телефона
Бренд Nokia официально подтвердил, что представит свой "самый ожидаемый телефон" 21 августа.
Это звучит таинственно, но эксперты уверены, что новое устройство - это флагман Nokia 9, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Мы очень рады представить вам мероприятие для смартфонов Nokia об одном из самых ожидаемых телефонов во вторник, 21 августа. Оставайтесь с нами!", - говорится в официальном блоге Nokia.
Устройство должно получить Snapdragon 845, OLED-дисплей со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Если это правда, то новый гаджет может приблизиться к Samsung Galaxy S9 и iPhone X не только качественно, но и по цене.
Большим фактором успеха устройства будет его камера - над ней производитель как обычно работает в партнерстве с Carl Zeiss. В наши дни две основные камеры стали почти стандартом для флагманов, но в Nokia 9 камера может быть тройной. однако мы на удивление мало знаем о грядущем устройстве, чтобы утверждать это наверняка.
Читайте также: Обновленную модель легендарного телефона Nokia испытали ножом
Как и все фирменные устройства Nokia от HMD Global, Nokia 9 также будет работать на чистом Android, и, учитывая дату выхода, смартфон может появиться с предустановленным Android 9 Pie.
Это звучит таинственно, но эксперты уверены, что новое устройство - это флагман Nokia 9, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Мы очень рады представить вам мероприятие для смартфонов Nokia об одном из самых ожидаемых телефонов во вторник, 21 августа. Оставайтесь с нами!", - говорится в официальном блоге Nokia.
Устройство должно получить Snapdragon 845, OLED-дисплей со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Если это правда, то новый гаджет может приблизиться к Samsung Galaxy S9 и iPhone X не только качественно, но и по цене.
Большим фактором успеха устройства будет его камера - над ней производитель как обычно работает в партнерстве с Carl Zeiss. В наши дни две основные камеры стали почти стандартом для флагманов, но в Nokia 9 камера может быть тройной. однако мы на удивление мало знаем о грядущем устройстве, чтобы утверждать это наверняка.
Читайте также: Обновленную модель легендарного телефона Nokia испытали ножом
Как и все фирменные устройства Nokia от HMD Global, Nokia 9 также будет работать на чистом Android, и, учитывая дату выхода, смартфон может появиться с предустановленным Android 9 Pie.
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