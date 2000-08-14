Раздел: Технологии
Названа примерная дата выхода флагманского смартфона OnePlus
По данным CNET, компания OnePlus представит новый флагманский смартфон в октябре этого года.
Им станет OnePlus 6T - усовершенствованная версия обычной «шестерки» с новой формой выреза на экране, сканером отпечатков пальцев, встроенным в матрицу, и увеличенным объемом оперативной памяти, передает Хроника.инфо со ссылкой на itechua.com.
Новый флагман будет временным эксклюзивом американского оператора T-Mobile, а затем начнет продаваться по всему миру. Согласно информации источников CNET, стоимость устройства в США составит 550 долларов.
Внешне OnePlus 6T будет похож на OPPO R17, а в плане технических характеристик получит только одно изменение - увеличен до 10 ГБ объем оперативной памяти.
Читайте также: Названа дата выхода и цена флагманского смартфона от Sony
Напомним, что в OnePlus 6 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 845, AMOLED-дисплей диагональю 6.28 дюйма с разрешением 2280 × 1080 пикселей, соотношением сторон 19: 9 и защитой Gorilla Glass 5, 6 или 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти в максимальной конфигурации. Основная камера двойная (16 + 20 Мп), а селфи-камера делает снимки с разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч, поддерживается быстрая зарядка.
Им станет OnePlus 6T - усовершенствованная версия обычной «шестерки» с новой формой выреза на экране, сканером отпечатков пальцев, встроенным в матрицу, и увеличенным объемом оперативной памяти, передает Хроника.инфо со ссылкой на itechua.com.
Новый флагман будет временным эксклюзивом американского оператора T-Mobile, а затем начнет продаваться по всему миру. Согласно информации источников CNET, стоимость устройства в США составит 550 долларов.
Внешне OnePlus 6T будет похож на OPPO R17, а в плане технических характеристик получит только одно изменение - увеличен до 10 ГБ объем оперативной памяти.
Читайте также: Названа дата выхода и цена флагманского смартфона от Sony
Напомним, что в OnePlus 6 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 845, AMOLED-дисплей диагональю 6.28 дюйма с разрешением 2280 × 1080 пикселей, соотношением сторон 19: 9 и защитой Gorilla Glass 5, 6 или 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти в максимальной конфигурации. Основная камера двойная (16 + 20 Мп), а селфи-камера делает снимки с разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч, поддерживается быстрая зарядка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
182
0
Также советуем посмотреть
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
Оставьте свой комментарий