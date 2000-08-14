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Раздел: Технологии  
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Названа примерная дата выхода флагманского смартфона OnePlus

Названа примерная дата выхода флагманского смартфона OnePlusПо данным CNET, компания OnePlus представит новый флагманский смартфон в октябре этого года.

Им станет OnePlus 6T - усовершенствованная версия обычной «шестерки» с новой формой выреза на экране, сканером отпечатков пальцев, встроенным в матрицу, и увеличенным объемом оперативной памяти, передает Хроника.инфо со ссылкой на itechua.com.

Новый флагман будет временным эксклюзивом американского оператора T-Mobile, а затем начнет продаваться по всему миру. Согласно информации источников CNET, стоимость устройства в США составит 550 долларов.

Внешне OnePlus 6T будет похож на OPPO R17, а в плане технических характеристик получит только одно изменение - увеличен до 10 ГБ объем оперативной памяти.

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Напомним, что в OnePlus 6 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 845, AMOLED-дисплей диагональю 6.28 дюйма с разрешением 2280 × 1080 пикселей, соотношением сторон 19: 9 и защитой Gorilla Glass 5, 6 или 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти в максимальной конфигурации. Основная камера двойная (16 + 20 Мп), а селфи-камера делает снимки с разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч, поддерживается быстрая зарядка.
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 Теги: OnePlus, смарфоны, дата выхода

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Сегодня, 14:05 » Автор: Алена Шимко
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