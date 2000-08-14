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Раздел: Технологии  
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Google готовит умную колонку с экраном

Google готовит умную колонку с экраномGoogle намеревается продать три миллиона колонок на старте.

До конца этого года в списке умных колонок Google Home появится ещё одна модель, на сей раз с экраном. Подобные решения уже выпустили Lenovo и иные компании, а теперь ожидается фирменная версия.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Судя по всему, это будет устройство, аналогичное Amazon Echo Show и другим подобным решениям. Скорее всего новинка сможет воспроизводить видео и музыку с YouTube, Spotify и так далее, осуществлять видеозвонки по Google Duo, работать с календарём, картами, голосовым помощником Assistant и так далее.

По сути, главным в новинке может быть качество звучания и поддержка Google Play. В этом случае новинка однозначно сможет выйти на лидирующие позиции. Как ожидается, умную колонку покажут на крупной презентации 4 октября. Название, цена и даже точный внешний вид устройства пока остаются загадкой.

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При этом Google намеревается продать три миллиона колонок на старте. Для сравнения, у Amazon были реализованы только 315 тысяч за первые пять месяцев.
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 Теги: Google, колонка, экран

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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