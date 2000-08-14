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Раздел: Технологии  
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В Сеть попали "живые" фото первого смартфона с рекордной оперативной памятью

В Сеть попали "живые" фото первого смартфона с рекордной оперативной памятьюКитайская компания Vivo планирует уже на следующей неделе анонсировать новый смартфон Vivo X23.

Теперь в Сеть было слито несколько новых изображений Vivo X23. Смартфон имеет полноэкранный дизайн с вырезом в верхней части дисплей для фронтальной камеры. Кроме того, в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com

Vivo X23 также пророчат рекордные 10 ГБ оперативной памяти. По другой версии, максимальный объем оперативной памяти составит 8 ГБ. Основная камера окажется сдвоенной. Расположение модулей является вертикальным. Под камерой есть светодиодная вспышка.

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Кроме того, новинка получит трехмерную технологию сканирования лиц пользователей и отдельный аудиочип для качественного звучания. Дебют устройства состоится 20 августа.

В Сеть попали "живые" фото первого смартфона с рекордной оперативной памятью
В Сеть попали "живые" фото первого смартфона с рекордной оперативной памятью



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 Теги: смартфон, оперативная память

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Сегодня, 09:59 » Автор: Татьяна Ларина
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