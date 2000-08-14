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Philips представил монитор, поддерживающий хорошее самочувствие
Philips пополнила свой ассортимент мониторов моделью 328P6VUBREB/11 /
Компания Philips пополнила свой ассортимент мониторов моделью 328P6VUBREB/11. Диагональ экрана составляет 31,5 дюйма, а в основе устройства матрица VA, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Панель имеет формат 4K UHD: разрешение составляет 3840×2160 пикселей. Показатели типовой и динамической контрастности достигают 3000: 1 и 80 000 000, а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.
Кроме того, монитор оборудован встроенной док-станцией с разъемом USB 3.1 Type-C и функцией подачи питания.
Интересно, что экран можно подключить к ноутбуку с помощью единого кабеля USB Type-C, чтобы смотреть видео в хорошем разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая портативный компьютер.
Экран оснащен 3-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (× 2) и концентратором USB 3.0.
Также устройство получило подставку SmartErgoBase, что может регулировать высоту, поворот, наклон и угол поворота дисплея.
Читайте также: Вышел изогнутый 40-дюймовый монитор Philips
А режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что помогает поддерживать хорошее самочувствие.
Компания Philips пополнила свой ассортимент мониторов моделью 328P6VUBREB/11. Диагональ экрана составляет 31,5 дюйма, а в основе устройства матрица VA, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Панель имеет формат 4K UHD: разрешение составляет 3840×2160 пикселей. Показатели типовой и динамической контрастности достигают 3000: 1 и 80 000 000, а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.
Кроме того, монитор оборудован встроенной док-станцией с разъемом USB 3.1 Type-C и функцией подачи питания.
Интересно, что экран можно подключить к ноутбуку с помощью единого кабеля USB Type-C, чтобы смотреть видео в хорошем разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая портативный компьютер.
Экран оснащен 3-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (× 2) и концентратором USB 3.0.
Также устройство получило подставку SmartErgoBase, что может регулировать высоту, поворот, наклон и угол поворота дисплея.
Читайте также: Вышел изогнутый 40-дюймовый монитор Philips
А режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что помогает поддерживать хорошее самочувствие.
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