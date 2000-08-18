Раздел: Технологии
Сервис Gmail обзавелся новой полезной функцией
Новшество называется Undo Send, а предназначено оно для того, чтобы можно было редактировать отправленные письма уже после их отправки.
Самой популярной почтовой службой в мире является Gmail, которая целиком и полностью принадлежит американской корпорации Google, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
«Поисковой гигант» добавил в нее невероятно полезную новую функцию, о которой давно мечтали многие пользователи.
Оно позволяет избежать неловкий ситуациях, связанных, например, с какими-то опечатками или прочими недочетами. В магазине Google Play для загрузки стало доступно обновленное приложение Gmail, в котором появилась поддержка функции Undo Send.
Она работает крайне просто. Когда пользователь нажимает на кнопку отправки письма, оно не отправляется в течение 10 секунд.
В это время у него есть возможность внести какие-то изменения, либо же вообще отменить отправку письма.
Новшество доступно в программе версии 8.7, а вскоре оно появится в почтовом клиенте для Android. Пользователи веб-версии Gmail давно могут пользоваться Undo Send, потому как она появилась в сервисе еще в 2015 году.
С ее помощью миллионы людей за это время сумели избежать неловких ситуаций, когда в деловых письмах содержатся какие-то опечатки.
Кроме того, с ее помощью можно отменить отправку нежелательного письма, которое, например, было составлено заранее, но отправлено раньше времени случайно. Проще говоря, новшество является крайне полезным. При желании, конечно, функцию редактирования отправленных писем, либо же их полной отмены, можно запросто отключить в настройках Gmail для Android.
В скором времени новшество станет доступно владельцам мобильных устройств на базе Android.
Читайте также: Google Docs обзавелся функцией редактирования голосом
Нельзя не заметить, что альтернативный почтовый клиент Inbox от Google уже очень давно содержит опцию Undo Send, которой за это время успели воспользоваться гарантированно все пользователи сервиса.
Самой популярной почтовой службой в мире является Gmail, которая целиком и полностью принадлежит американской корпорации Google, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
«Поисковой гигант» добавил в нее невероятно полезную новую функцию, о которой давно мечтали многие пользователи.
Оно позволяет избежать неловкий ситуациях, связанных, например, с какими-то опечатками или прочими недочетами. В магазине Google Play для загрузки стало доступно обновленное приложение Gmail, в котором появилась поддержка функции Undo Send.
Она работает крайне просто. Когда пользователь нажимает на кнопку отправки письма, оно не отправляется в течение 10 секунд.
В это время у него есть возможность внести какие-то изменения, либо же вообще отменить отправку письма.
Новшество доступно в программе версии 8.7, а вскоре оно появится в почтовом клиенте для Android. Пользователи веб-версии Gmail давно могут пользоваться Undo Send, потому как она появилась в сервисе еще в 2015 году.
С ее помощью миллионы людей за это время сумели избежать неловких ситуаций, когда в деловых письмах содержатся какие-то опечатки.
Кроме того, с ее помощью можно отменить отправку нежелательного письма, которое, например, было составлено заранее, но отправлено раньше времени случайно. Проще говоря, новшество является крайне полезным. При желании, конечно, функцию редактирования отправленных писем, либо же их полной отмены, можно запросто отключить в настройках Gmail для Android.
В скором времени новшество станет доступно владельцам мобильных устройств на базе Android.
Читайте также: Google Docs обзавелся функцией редактирования голосом
Нельзя не заметить, что альтернативный почтовый клиент Inbox от Google уже очень давно содержит опцию Undo Send, которой за это время успели воспользоваться гарантированно все пользователи сервиса.
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