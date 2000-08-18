Сервис Gmail обзавелся новой полезной функцией

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Gmail Go для Android уже можно скачать бесплатно в Google Play.

Корпорация Google утверждает, что пользователи не могут быть уверены в конфиденциальности писем, которые они отправляют в сервисе электронной почты Gmail. Некоммерческая организация Consumer Watchdog сообщает, что такие заявления со стороны интернет-гиганта описаны в направленном в суд ходатайстве Google.