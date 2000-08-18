Раздел: Технологии
Samsung представила линейку игровых мониторов
В основе мониторов стоит панель VA.
Компания Samsung представила линейку игровых мониторов CJG5 Curved Gaming Monitor. Так, было представлено две модели, которые полностью идентичны, если не брать во внимание диагональ экранов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на keddr.com.
В частности, представлены модели – 32-дюймовая C32JG5 и 27-дюймовая C27JG5. Обе имеют изогнутый дизайн, при этом сохранили классическое соотношение сторон 16: 9. Разрешение новинок – 2560 х 1440 пикселей, радиус кривизны – 1800 мм.
Набор портов включает HDMI 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и выход для наушников.
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Что касается стоимости, то по предварительным данным, модели будут стоить в пределах 400 – 500 долларов (10 800 – 13 500 гривен).
Компания Samsung представила линейку игровых мониторов CJG5 Curved Gaming Monitor. Так, было представлено две модели, которые полностью идентичны, если не брать во внимание диагональ экранов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на keddr.com.
В частности, представлены модели – 32-дюймовая C32JG5 и 27-дюймовая C27JG5. Обе имеют изогнутый дизайн, при этом сохранили классическое соотношение сторон 16: 9. Разрешение новинок – 2560 х 1440 пикселей, радиус кривизны – 1800 мм.
Набор портов включает HDMI 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и выход для наушников.
Читайте также: Lenovo представила линейку игровых ноутбуков
Что касается стоимости, то по предварительным данным, модели будут стоить в пределах 400 – 500 долларов (10 800 – 13 500 гривен).
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