Раздел: Технологии
LG показали футуристичный экзоскелет
Выглядит очень современно, а также может быть невероятно полезным.
Компания LG занимается не только производством смартфонов и бытовой техники. В начале года компания представила концепты роботов для отелей, а на предстоящей выставке IFA 2018 в Берлине покажет CLOi SuitBot - свой первый экзоскелет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
CLOi SuitBot, который в LG почему-то называют «носимым роботом», разработан совместно с корейским стартапом SG ROBOTICS. Экзоскелет предназначен для усиления ног пользователя. Конструкция с башмаками и автоматически затягивающимися ремнями позволяет легко надевать и снимать SuitBot. Судя по изображениям, также планируется платформа на колёсах для передвижения в сидячем положении.
Естественно, не обошлось без технологий искусственного интеллекта. LG CLOi SuitBot анализирует внешние условия и биометрические данные, выбирая оптимальные параметры движения и определяя моменты максимальной энергоэффективности.
Читайте также: Ученые разработали уникальный экзоскелет
Экзоскелет будет демонстрироваться с 31 августа по 5 сентября на стенде LG в зале 18. На той же выставке посетители смогут увидеть «умные» паровые шкафы для ухода за одеждой LG Styler, «умные» колонки с поддержкой голосового ассистента, а также другие новинки компании.
Компания LG занимается не только производством смартфонов и бытовой техники. В начале года компания представила концепты роботов для отелей, а на предстоящей выставке IFA 2018 в Берлине покажет CLOi SuitBot - свой первый экзоскелет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
CLOi SuitBot, который в LG почему-то называют «носимым роботом», разработан совместно с корейским стартапом SG ROBOTICS. Экзоскелет предназначен для усиления ног пользователя. Конструкция с башмаками и автоматически затягивающимися ремнями позволяет легко надевать и снимать SuitBot. Судя по изображениям, также планируется платформа на колёсах для передвижения в сидячем положении.
Естественно, не обошлось без технологий искусственного интеллекта. LG CLOi SuitBot анализирует внешние условия и биометрические данные, выбирая оптимальные параметры движения и определяя моменты максимальной энергоэффективности.
Читайте также: Ученые разработали уникальный экзоскелет
Экзоскелет будет демонстрироваться с 31 августа по 5 сентября на стенде LG в зале 18. На той же выставке посетители смогут увидеть «умные» паровые шкафы для ухода за одеждой LG Styler, «умные» колонки с поддержкой голосового ассистента, а также другие новинки компании.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
239
0
Также советуем посмотреть
- Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться
- Ужасное состояние: Сенцов написал новое письмо из колонии
- Коты, умудрившиеся попасть в нестандартные ситуации
- Свежая подборка эпичных фотожаб
- В Украину не пустили воров в законе из России
- Смешные фотки «ремонта» от настоящих неумех
- Потешные животные, знающие, как выбрать правильный ракурс
- Порошенко назвал главную угрозу для ВСУ
- «С Javelin пыль стирала»: Геращенко потроллила представителей террористов
- О традициях преступников русского мира
- Илон Маск стал героем забавных фотожаб
- У США офіційно завжди говорять про цінності
- Застрявший в консервной банке енот заставил «попотеть» спасателей
- На Донбассе прошел пятичасовой бой, четверо погибших
- Пять минут позора
- В украинских McDonald's будут продавать канадское блюдо «Путин»
- В Донецкой области от пули снайпера погиб украинский военный
- Щодо переліка програм іноземних телерадіоорганізацій
- Почему Илон Маск мало спит
- Сеть насмешила ревнивая дамочка, отвесившая несколько оплеух мужу
- Украинским пограничникам не удалось проверить очередной “гумконвой” из России
- Манафорт признан виновным, что дальше
- ДБР и фейки
- Везучая американка трижды за месяц выиграла в лотерею
- Україна після Томосу
- И так сойдет: в России школа без крыши успешно прошла проверку
- Экспорт Вьетнама в пять раз больше, чем экспорт Украины
- В Сети отыскали собаку, похожую на пожилого человека
- Большая война непременно будет
- СБУ подозревает сеть заправок в финансировании "ДНР" и оккупационных властей
Оставьте свой комментарий