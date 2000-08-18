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Раздел: Технологии  
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LG показали футуристичный экзоскелет

LG показали футуристичный экзоскелетВыглядит очень современно, а также может быть невероятно полезным.

Компания LG занимается не только производством смартфонов и бытовой техники. В начале года компания представила концепты роботов для отелей, а на предстоящей выставке IFA 2018 в Берлине покажет CLOi SuitBot - свой первый экзоскелет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

CLOi SuitBot, который в LG почему-то называют «носимым роботом», разработан совместно с корейским стартапом SG ROBOTICS. Экзоскелет предназначен для усиления ног пользователя. Конструкция с башмаками и автоматически затягивающимися ремнями позволяет легко надевать и снимать SuitBot. Судя по изображениям, также планируется платформа на колёсах для передвижения в сидячем положении.

Естественно, не обошлось без технологий искусственного интеллекта. LG CLOi SuitBot анализирует внешние условия и биометрические данные, выбирая оптимальные параметры движения и определяя моменты максимальной энергоэффективности.

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Экзоскелет будет демонстрироваться с 31 августа по 5 сентября на стенде LG в зале 18. На той же выставке посетители смогут увидеть «умные» паровые шкафы для ухода за одеждой LG Styler, «умные» колонки с поддержкой голосового ассистента, а также другие новинки компании.

LG показали футуристичный экзоскелет
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 Теги: LG, экзоскелет, техника

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Сегодня, 22:45 » Автор: Едгар Букмирза
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