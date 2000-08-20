Раздел: Технологии
Lenovo представила пять недорогих планшетов
Все устройства поступят в продажу до конца года.
Lenovo представил пять новых недорогих планшетов, среди которых самый дешевый стоит $70, передает Хроника.инфо со ссылкой на ПростоТех.
Самый дешевый планшет из всех представленных - это Lenovo Tab E7, бюджетное устройство на Android 8.1 Oreo Go Edition, в котором установлен четырехъядерный процессор MediaTek с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2750 мАч. Кроме того, он оснащен 7-дюймовым дисплеем, 2-мегапиксельной основной камерой и селфи-камерой VGA.
Lenovo Tab E8 - еще один дешевый планшет, который можно будет приобрести за $100. К сожалению, данное устройство поставляется с Android 7 Nougat и аналогичными как Tab E7 техническими характеристиками, за некоторыми исключениями. Он имеет тот же четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, но в отличие от Tab E7, устройство получило батарею емкостью 4850 мАч и 8-дюймовый дисплей.
Следующий на очереди, Lenovo Tab E10, является еще одним планшетом, который будет запущен в октябре по цене $130. Он поставляется с чуть более качественным процессором Qualcomm Snapdragon 210, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней памяти. Lenovo Tab E10 также может похвастать 10-дюймовым дисплеем, фронтальным стереодинамиком с поддержкой Dolby Atmos и большой батареей емкостью 4850 мАч.
Имеются еще два планшета Lenovo, цена которых пока не сообщается. Однако, по крайней мере, мы знаем, что они могут предложить с точки зрения спецификаций. Lenovo Tab M10 и Lenovo P10 получили Android 8.1 Oreo и процессоры Snapdragon 450 и 10,1-дюймовые дисплеи.
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P10 поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а M10 имеет только 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Кроме того, первый питается от массивной батареи емкостью 7000 мАч, в то время как у последнего аккумулятор гораздо меньшей емкости - 4850 мАч. Оба планшета поступят в продажу до конца года.
Lenovo представил пять новых недорогих планшетов, среди которых самый дешевый стоит $70, передает Хроника.инфо со ссылкой на ПростоТех.
Самый дешевый планшет из всех представленных - это Lenovo Tab E7, бюджетное устройство на Android 8.1 Oreo Go Edition, в котором установлен четырехъядерный процессор MediaTek с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2750 мАч. Кроме того, он оснащен 7-дюймовым дисплеем, 2-мегапиксельной основной камерой и селфи-камерой VGA.
Lenovo Tab E8 - еще один дешевый планшет, который можно будет приобрести за $100. К сожалению, данное устройство поставляется с Android 7 Nougat и аналогичными как Tab E7 техническими характеристиками, за некоторыми исключениями. Он имеет тот же четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, но в отличие от Tab E7, устройство получило батарею емкостью 4850 мАч и 8-дюймовый дисплей.
Следующий на очереди, Lenovo Tab E10, является еще одним планшетом, который будет запущен в октябре по цене $130. Он поставляется с чуть более качественным процессором Qualcomm Snapdragon 210, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней памяти. Lenovo Tab E10 также может похвастать 10-дюймовым дисплеем, фронтальным стереодинамиком с поддержкой Dolby Atmos и большой батареей емкостью 4850 мАч.
Имеются еще два планшета Lenovo, цена которых пока не сообщается. Однако, по крайней мере, мы знаем, что они могут предложить с точки зрения спецификаций. Lenovo Tab M10 и Lenovo P10 получили Android 8.1 Oreo и процессоры Snapdragon 450 и 10,1-дюймовые дисплеи.
Читайте также: Lenovo представила ультрабюджетный смартфон
P10 поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а M10 имеет только 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Кроме того, первый питается от массивной батареи емкостью 7000 мАч, в то время как у последнего аккумулятор гораздо меньшей емкости - 4850 мАч. Оба планшета поступят в продажу до конца года.
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