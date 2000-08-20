Раздел: Технологии
Операционную систему Windows 95 превратили в приложение
Приложение работает стабильно.
С момента выхода Windows 95 прошла почти четверть века и за это время операционную систему запускали на смартфонах, смарт-часах, консолях и других устройствах. Теперь творение компании Microsoft превратили в обычное приложение, которое весит всего 129 МБ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Mashable.
При запуске программы открывается окно с интерфейсом Windows 95 и полностью рабочим набором приложений Microsoft, включая Paint, Wordpad, "Блокнот" и "Калькулятор", а также знаменитые игр, такие как "Сапер" и "Косынка". Чем не получится воспользоваться, так это Internet Explorer, ведь браузер не подключается к сети.
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Приложение работает стабильно и без каких-либо притормаживаний. При запуске оно занимает около 200 МБ оперативной памяти, так что особой нагрузки на систему не возникает. Кроме того, программа кроссплатформенная и работает на компьютерах с Windows, macOS и Linux.
С момента выхода Windows 95 прошла почти четверть века и за это время операционную систему запускали на смартфонах, смарт-часах, консолях и других устройствах. Теперь творение компании Microsoft превратили в обычное приложение, которое весит всего 129 МБ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Mashable.
При запуске программы открывается окно с интерфейсом Windows 95 и полностью рабочим набором приложений Microsoft, включая Paint, Wordpad, "Блокнот" и "Калькулятор", а также знаменитые игр, такие как "Сапер" и "Косынка". Чем не получится воспользоваться, так это Internet Explorer, ведь браузер не подключается к сети.
Читайте также: В Китае создадут операционную систему, которая превзойдет Android
Приложение работает стабильно и без каких-либо притормаживаний. При запуске оно занимает около 200 МБ оперативной памяти, так что особой нагрузки на систему не возникает. Кроме того, программа кроссплатформенная и работает на компьютерах с Windows, macOS и Linux.
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