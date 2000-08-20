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Раздел: Технологии  
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Операционную систему Windows 95 превратили в приложение

Операционную систему Windows 95 превратили в приложениеПриложение работает стабильно.

С момента выхода Windows 95 прошла почти четверть века и за это время операционную систему запускали на смартфонах, смарт-часах, консолях и других устройствах. Теперь творение компании Microsoft превратили в обычное приложение, которое весит всего 129 МБ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Mashable.

При запуске программы открывается окно с интерфейсом Windows 95 и полностью рабочим набором приложений Microsoft, включая Paint, Wordpad, "Блокнот" и "Калькулятор", а также знаменитые игр, такие как "Сапер" и "Косынка". Чем не получится воспользоваться, так это Internet Explorer, ведь браузер не подключается к сети.

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Приложение работает стабильно и без каких-либо притормаживаний. При запуске оно занимает около 200 МБ оперативной памяти, так что особой нагрузки на систему не возникает. Кроме того, программа кроссплатформенная и работает на компьютерах с Windows, macOS и Linux.




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 Теги: Windows 95, приложение, ОС

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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