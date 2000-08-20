Раздел: Технологии
В Сети сравнили Samsung Galaxy Note 9 с новыми iPhone
Автор ролика утверждает, что у iPhone более удобная форма
Компания Samsung уже начала продавать флагманский смартфон Galaxy Note 9, а вот анонс новой линейки iPhone от Apple ещё только ожидается, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Ресурс MacRumors отснял интересное видео, в котором сравниваются Samsung Galaxy Note 9 и новые модели iPhone линейки 2018 года. Конечно, iPhone представлены в виде макетов, а вот аппарат Samsung Galaxy Note9 вполне настоящий и рабочий.
Напомним, в 2018 году Apple должна представить преемника iPhone X с дисплеем OLED диагональю 5,8 дюйма, старшую модель iPhone X Plus с экраном OLED диагональю 6,5 дюйма, а также доступный iPhone, который будет оснащен LCD-экраном диагональю 6,1 дюйма. Анонс новой линейки iPhone может состояться 12 сентября.
Samsung Galaxy Note 9 имеет дисплей без выреза диагональю 6,4 дюйма, а все три новые iPhone выполнены в безрамочном дизайне с «бровью», как у прошлогоднего оригинального iPhone X.
Цена на 6,1-дюймовый iPhone ожидается около 700 долларов. При этом он, как и старшие модели, получит систему камер TrueDepth с функцией распознавания лиц Face ID. Тыльная камера у него одинарная, тогда как старшие модели получили двойные.
По габаритам 6,4-дюймовый Samsung Galaxy Note 9 немного больше 6,5-дюймового iPhone X Plus. Также автор ролика утверждает, что у iPhone более удобная форма, а модели iPhone диагональю 6,1 и 5,8 дюймов ещё проще держать.
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Также Samsung Galaxy Note 9 отличается наличием 3,5-мм разъёма для наушников, дактилоскопического датчика на задней панели и слота под стилус S-Pen. Новые iPhone всего этого лишены. Недавние слухи поговаривали о возможной поддержке Apple Pencil, но это маловероятно.
Компания Samsung уже начала продавать флагманский смартфон Galaxy Note 9, а вот анонс новой линейки iPhone от Apple ещё только ожидается, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Ресурс MacRumors отснял интересное видео, в котором сравниваются Samsung Galaxy Note 9 и новые модели iPhone линейки 2018 года. Конечно, iPhone представлены в виде макетов, а вот аппарат Samsung Galaxy Note9 вполне настоящий и рабочий.
Напомним, в 2018 году Apple должна представить преемника iPhone X с дисплеем OLED диагональю 5,8 дюйма, старшую модель iPhone X Plus с экраном OLED диагональю 6,5 дюйма, а также доступный iPhone, который будет оснащен LCD-экраном диагональю 6,1 дюйма. Анонс новой линейки iPhone может состояться 12 сентября.
Samsung Galaxy Note 9 имеет дисплей без выреза диагональю 6,4 дюйма, а все три новые iPhone выполнены в безрамочном дизайне с «бровью», как у прошлогоднего оригинального iPhone X.
Цена на 6,1-дюймовый iPhone ожидается около 700 долларов. При этом он, как и старшие модели, получит систему камер TrueDepth с функцией распознавания лиц Face ID. Тыльная камера у него одинарная, тогда как старшие модели получили двойные.
По габаритам 6,4-дюймовый Samsung Galaxy Note 9 немного больше 6,5-дюймового iPhone X Plus. Также автор ролика утверждает, что у iPhone более удобная форма, а модели iPhone диагональю 6,1 и 5,8 дюймов ещё проще держать.
Читайте также: Samsung Galaxy Note 8 сравнили с iPhone 7 Plus
Также Samsung Galaxy Note 9 отличается наличием 3,5-мм разъёма для наушников, дактилоскопического датчика на задней панели и слота под стилус S-Pen. Новые iPhone всего этого лишены. Недавние слухи поговаривали о возможной поддержке Apple Pencil, но это маловероятно.
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