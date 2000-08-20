» » В Сети сравнили Samsung Galaxy Note 9 с новыми iPhone
Раздел: Технологии  
0

В Сети сравнили Samsung Galaxy Note 9 с новыми iPhone

В Сети сравнили Samsung Galaxy Note 9 с новыми iPhoneАвтор ролика утверждает, что у iPhone более удобная форма

Компания Samsung уже начала продавать флагманский смартфон Galaxy Note 9, а вот анонс новой линейки iPhone от Apple ещё только ожидается, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Ресурс MacRumors отснял интересное видео, в котором сравниваются Samsung Galaxy Note 9 и новые модели iPhone линейки 2018 года. Конечно, iPhone представлены в виде макетов, а вот аппарат Samsung Galaxy Note9 вполне настоящий и рабочий.

Напомним, в 2018 году Apple должна представить преемника iPhone X с дисплеем OLED диагональю 5,8 дюйма, старшую модель iPhone X Plus с экраном OLED диагональю 6,5 дюйма, а также доступный iPhone, который будет оснащен LCD-экраном диагональю 6,1 дюйма. Анонс новой линейки iPhone может состояться 12 сентября.

Samsung Galaxy Note 9 имеет дисплей без выреза диагональю 6,4 дюйма, а все три новые iPhone выполнены в безрамочном дизайне с «бровью», как у прошлогоднего оригинального iPhone X.

Цена на 6,1-дюймовый iPhone ожидается около 700 долларов. При этом он, как и старшие модели, получит систему камер TrueDepth с функцией распознавания лиц Face ID. Тыльная камера у него одинарная, тогда как старшие модели получили двойные.

По габаритам 6,4-дюймовый Samsung Galaxy Note 9 немного больше 6,5-дюймового iPhone X Plus. Также автор ролика утверждает, что у iPhone более удобная форма, а модели iPhone диагональю 6,1 и 5,8 дюймов ещё проще держать.

Читайте также: Samsung Galaxy Note 8 сравнили с iPhone 7 Plus

Также Samsung Galaxy Note 9 отличается наличием 3,5-мм разъёма для наушников, дактилоскопического датчика на задней панели и слота под стилус S-Pen. Новые iPhone всего этого лишены. Недавние слухи поговаривали о возможной поддержке Apple Pencil, но это маловероятно.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung Galaxy Note 9, iPhone

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:57 » Автор: Татьяна Ларина
     160
     0

Похожие новости по теме

Специалисты сравнили мощность Galaxy Note 9 и iPhone X Специалисты сравнили мощность Galaxy Note 9 и iPhone X

При испытании была использована версия Galaxy Note 9 с 6 ГБ ОЗУ.

Samsung Galaxy Note 8 сравнили с iPhone 7 Plus Samsung Galaxy Note 8 сравнили с iPhone 7 Plus

Samsung Galaxy Note 8 проиграл iPhone 7 Plus в быстродействии

Раскрыты новые подробности об iPhone 9 Раскрыты новые подробности об iPhone 9

В сети появилась информация об Apple iPhone 9.

Samsung Galaxy S8 будет дороже, чем iPhone 7 Samsung Galaxy S8 будет дороже, чем iPhone 7

Презентация южнокорейского флагмана ожидается 29 марта этого года.

Samsung запустил программу обмена старых iPhone на новые Galaxy Samsung запустил программу обмена старых iPhone на новые Galaxy

Старые Samsung и iPhone можно обменять на новые Galaxy.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх