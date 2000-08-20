Раздел: Технологии
Microsoft представила новое приложение для Xbox
Xbox Game Pass дает возможность просматривать список игр.
Компания Microsoft представила мобильное приложение Xbox Game Pass для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Новинка позволяет владельцам Xbox One покупать игры с помощью учетной записи, а также инициировать их загрузку независимо от удаления от самой консоли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Androidinsider.
Поскольку Xbox Game Pass призван выполнять роль исключительно приложения-компаньона, ему не под силу обойти ограничение платформы и запускать консольные тайтлы на Android-смартфоне. Зато он позволяет сэкономить время, запуская их загрузку, например, пока вы добираетесь до дома.
Читайте также: Представлено приложение для удаленной загрузки игр на Xbox One
Кроме того, Xbox Game Pass дает возможность просматривать список игр, которые вы уже приобрели ранее, оформлять и отменять подписку на геймерские сервисы Microsoft, а также подписываться на уведомления о предстоящих тайтлах. Так вы гарантированно не пропустите долгожданный релиз.
Компания Microsoft представила мобильное приложение Xbox Game Pass для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Новинка позволяет владельцам Xbox One покупать игры с помощью учетной записи, а также инициировать их загрузку независимо от удаления от самой консоли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Androidinsider.
Поскольку Xbox Game Pass призван выполнять роль исключительно приложения-компаньона, ему не под силу обойти ограничение платформы и запускать консольные тайтлы на Android-смартфоне. Зато он позволяет сэкономить время, запуская их загрузку, например, пока вы добираетесь до дома.
Читайте также: Представлено приложение для удаленной загрузки игр на Xbox One
Кроме того, Xbox Game Pass дает возможность просматривать список игр, которые вы уже приобрели ранее, оформлять и отменять подписку на геймерские сервисы Microsoft, а также подписываться на уведомления о предстоящих тайтлах. Так вы гарантированно не пропустите долгожданный релиз.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
119
0
Также советуем посмотреть
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
Оставьте свой комментарий