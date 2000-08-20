» » Microsoft представила новое приложение для Xbox
Раздел: Технологии  
0

Microsoft представила новое приложение для Xbox

Microsoft представила новое приложение для XboxXbox Game Pass дает возможность просматривать список игр.

Компания Microsoft представила мобильное приложение Xbox Game Pass для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Новинка позволяет владельцам Xbox One покупать игры с помощью учетной записи, а также инициировать их загрузку независимо от удаления от самой консоли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Androidinsider.

Поскольку Xbox Game Pass призван выполнять роль исключительно приложения-компаньона, ему не под силу обойти ограничение платформы и запускать консольные тайтлы на Android-смартфоне. Зато он позволяет сэкономить время, запуская их загрузку, например, пока вы добираетесь до дома.

Читайте также: Представлено приложение для удаленной загрузки игр на Xbox One

Кроме того, Xbox Game Pass дает возможность просматривать список игр, которые вы уже приобрели ранее, оформлять и отменять подписку на геймерские сервисы Microsoft, а также подписываться на уведомления о предстоящих тайтлах. Так вы гарантированно не пропустите долгожданный релиз.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Microsoft, Xbox, приложение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
     119
     0

Похожие новости по теме

Microsoft планирует бесплатно раздавать игры Microsoft планирует бесплатно раздавать игры

Компания Microsoft намерена добавить на Xbox Game Pass новые известные серии игр.

Microsoft прекратила продажу консолей Xbox One Microsoft прекратила продажу консолей Xbox One

Microsoft перестала продавать оригинальный Xbox One

Windows 10 будет иметь приложение для Xbox Windows 10 будет иметь приложение для Xbox

21 января Microsoft планирует провести конференцию, на которой расскажет больше про игры для Windows 10.

Xbox One теперь можно подключить к компьютеру на Windows Xbox One теперь можно подключить к компьютеру на Windows

Microsoft представила специальный адаптер для своей консоли.

Xbox One будет совместима с играми Xbox 360 Xbox One будет совместима с играми Xbox 360

Используя облачные сервера Azure, Xbox One будет поддерживать игры для Xbox 360. Старший директор по планированию выпуска продукции Microsoft, Альберт Пенелло (Albert Penello) сообщил, что облачный сервис Microsoft обладает различными возможностями, многие из которых все еще изучаются.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх