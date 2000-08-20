Microsoft представила новое приложение для Xbox

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21 января Microsoft планирует провести конференцию, на которой расскажет больше про игры для Windows 10.

Используя облачные сервера Azure, Xbox One будет поддерживать игры для Xbox 360. Старший директор по планированию выпуска продукции Microsoft, Альберт Пенелло (Albert Penello) сообщил, что облачный сервис Microsoft обладает различными возможностями, многие из которых все еще изучаются.