Раздел: Технологии
Рассекречены цены старших процессоров Intel Coffee Lake Refresh
Релиз первых чипов Core 9000-й серии, как ожидается, состоится в течение ближайшей пары месяцев.
Уже в скором времени на прилавках магазинов появятся старшие процессоры Intel Coffee Lake Refresh, сочетающие в себе до восьми физических ядер и конструктивное исполнение LGA1151. На прошлой неделе ориентировочная стоимость двух старших CPU уже была рассекречена нидерландским ритейлером, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
За прошедший уикенд троица оверклокерских моделей, принадлежащих к изделиям «первой волны», прописалась на страницах большого числа европейских онлайн-магазинов, что позволяет владельцам платформы LGA1151-v2 предварительно оценить возможные траты и целесообразность апгрейда.
Итак, за процессор Intel Core i5-9600K европейским ПК-энтузиастам и геймерам придётся отдать от €275 до €292 (в зависимости от магазина). Более производительный чип Core i7-9700K предлагается зарубежными ритейлерами по цене от 403 до 436 евро, а флагманский Core i9-9900K оценивается в €520-560.
Для сравнения, уже знакомые Intel Core i5-8600K (6 ядер/6 потоков, 3,6/4,3 ГГц) и Core i7-8700K (6 ядер/12 потоков, 3,7/4,7 ГГц) в этих же магазинах доступны по цене в около 240 и 345 евро соответственно. При этом стать владельцем AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер/16 потоков, 3,7/4,3 ГГц) можно за €315.
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Следует иметь в виду, что приведённые выше цены указаны с учётом НДС и рекомендованная стоимость новых процессоров, которую Intel будет указывать в своих маркетинговых материалах, должна оказаться немного ниже. Релиз первых чипов Core 9000-й серии, как ожидается, состоится в течение ближайшей пары месяцев.
Уже в скором времени на прилавках магазинов появятся старшие процессоры Intel Coffee Lake Refresh, сочетающие в себе до восьми физических ядер и конструктивное исполнение LGA1151. На прошлой неделе ориентировочная стоимость двух старших CPU уже была рассекречена нидерландским ритейлером, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
За прошедший уикенд троица оверклокерских моделей, принадлежащих к изделиям «первой волны», прописалась на страницах большого числа европейских онлайн-магазинов, что позволяет владельцам платформы LGA1151-v2 предварительно оценить возможные траты и целесообразность апгрейда.
Итак, за процессор Intel Core i5-9600K европейским ПК-энтузиастам и геймерам придётся отдать от €275 до €292 (в зависимости от магазина). Более производительный чип Core i7-9700K предлагается зарубежными ритейлерами по цене от 403 до 436 евро, а флагманский Core i9-9900K оценивается в €520-560.
Для сравнения, уже знакомые Intel Core i5-8600K (6 ядер/6 потоков, 3,6/4,3 ГГц) и Core i7-8700K (6 ядер/12 потоков, 3,7/4,7 ГГц) в этих же магазинах доступны по цене в около 240 и 345 евро соответственно. При этом стать владельцем AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер/16 потоков, 3,7/4,3 ГГц) можно за €315.
Читайте также: Обнародован график поступления в продажу видеокарт GeForce RTX
Следует иметь в виду, что приведённые выше цены указаны с учётом НДС и рекомендованная стоимость новых процессоров, которую Intel будет указывать в своих маркетинговых материалах, должна оказаться немного ниже. Релиз первых чипов Core 9000-й серии, как ожидается, состоится в течение ближайшей пары месяцев.
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