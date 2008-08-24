Рассекречены цены старших процессоров Intel Coffee Lake Refresh

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Названа примерная стоимость процессоров Intel Coffee Lake Refresh Технические характеристики процессоров Intel Core 9000-й серии уже давно не являются секретом, чего нельзя сказать об их ценах.

Gigabyte готовит релиз чипов Intel Coffee Lake Refresh Перечень материнских плат Gigabyte, которые можно будет использовать с новыми CPU, насчитывает более полусотни изделий.

Инсайдеры опубликовали характеристики процессоров Intel Core i9 Проблем с перегревом в таких процессоров не должно возникнуть.