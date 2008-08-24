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Раздел: Технологии  
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Рассекречены цены старших процессоров Intel Coffee Lake Refresh

Рассекречены цены старших процессоров Intel Coffee Lake RefreshРелиз первых чипов Core 9000-й серии, как ожидается, состоится в течение ближайшей пары месяцев.

Уже в скором времени на прилавках магазинов появятся старшие процессоры Intel Coffee Lake Refresh, сочетающие в себе до восьми физических ядер и конструктивное исполнение LGA1151. На прошлой неделе ориентировочная стоимость двух старших CPU уже была рассекречена нидерландским ритейлером, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

За прошедший уикенд троица оверклокерских моделей, принадлежащих к изделиям «первой волны», прописалась на страницах большого числа европейских онлайн-магазинов, что позволяет владельцам платформы LGA1151-v2 предварительно оценить возможные траты и целесообразность апгрейда.

Итак, за процессор Intel Core i5-9600K европейским ПК-энтузиастам и геймерам придётся отдать от €275 до €292 (в зависимости от магазина). Более производительный чип Core i7-9700K предлагается зарубежными ритейлерами по цене от 403 до 436 евро, а флагманский Core i9-9900K оценивается в €520-560.

Для сравнения, уже знакомые Intel Core i5-8600K (6 ядер/6 потоков, 3,6/4,3 ГГц) и Core i7-8700K (6 ядер/12 потоков, 3,7/4,7 ГГц) в этих же магазинах доступны по цене в около 240 и 345 евро соответственно. При этом стать владельцем AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер/16 потоков, 3,7/4,3 ГГц) можно за €315.

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Следует иметь в виду, что приведённые выше цены указаны с учётом НДС и рекомендованная стоимость новых процессоров, которую Intel будет указывать в своих маркетинговых материалах, должна оказаться немного ниже. Релиз первых чипов Core 9000-й серии, как ожидается, состоится в течение ближайшей пары месяцев.
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 Теги: Intel, Coffee Lake, процессоры

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Сегодня, 18:32 » Автор: Богдан Процив
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