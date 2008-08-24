Раздел: Технологии
Samsung анонсировала бюджетный Galaxy J2 Core
Galaxy J2 Core должен появиться на рынке Индии и Малайзии.
Компания Samsung официально представила свой бюджетный смартфон Galaxy J2 Core. Это первый смартфон компании на операционной системе Android Go (специально разработанной для непродуктивных и недорогих смартфонов).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на XDA.
Сейчас Galaxy J2 Core должен появиться на рынке Индии и Малайзии. Хотя, по идее, дальше устройство выйдет и на других рынках.
Читайте также: Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J2 Core
Бюджетник получил процессор Exynos 7570, работающий на частоте 1,4 ГГц, а также гигабайт оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить благодаря наличию microSD.
Компания Samsung официально представила свой бюджетный смартфон Galaxy J2 Core. Это первый смартфон компании на операционной системе Android Go (специально разработанной для непродуктивных и недорогих смартфонов).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на XDA.
Сейчас Galaxy J2 Core должен появиться на рынке Индии и Малайзии. Хотя, по идее, дальше устройство выйдет и на других рынках.
Читайте также: Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J2 Core
Бюджетник получил процессор Exynos 7570, работающий на частоте 1,4 ГГц, а также гигабайт оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить благодаря наличию microSD.
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