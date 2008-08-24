» » Samsung анонсировала бюджетный Galaxy J2 Core
Раздел: Технологии  
0

Samsung анонсировала бюджетный Galaxy J2 Core

Samsung анонсировала бюджетный Galaxy J2 CoreGalaxy J2 Core должен появиться на рынке Индии и Малайзии.

Компания Samsung официально представила свой бюджетный смартфон Galaxy J2 Core. Это первый смартфон компании на операционной системе Android Go (специально разработанной для непродуктивных и недорогих смартфонов).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на XDA.

Сейчас Galaxy J2 Core должен появиться на рынке Индии и Малайзии. Хотя, по идее, дальше устройство выйдет и на других рынках.

Читайте также: Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J2 Core

Бюджетник получил процессор Exynos 7570, работающий на частоте 1,4 ГГц, а также гигабайт оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить благодаря наличию microSD.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung, Galaxy J2 Core

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
     333
     0

Похожие новости по теме

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J2 Core Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J2 Core

По прогнозам, устройство можно будет приобрести менее чем за 100 долларов.

Samsung выпустила свой самый бюджетный смартфон Samsung выпустила свой самый бюджетный смартфон

Компания Samsung Electronics представила новый смартфон Galaxy J2 Core.

Samsung презентовала новый бюджетный смартфон Samsung презентовала новый бюджетный смартфон

Представлен топовый смартфон-бюджетник Samsung Galaxy J2 Pro.

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J3 Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J3

В ассортименте смартфонов под маркой Samsung появилась новая бюджетная модель Galaxy J3.

Samsung представила новый смартфон Galaxy Core Plus Samsung представила новый смартфон Galaxy Core Plus

Южнокорейская компания Samsung представила в Тайване свою очередную новинку, которая позиционируется как более совершенная версия анонсированного весной смартфона Galaxy Core. Новинка получила название Galaxy Core Plus. Несмотря на то, что новый гаджет получил к названию приставку Plus, его некоторые характеристики не то, чтобы

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх