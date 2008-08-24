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Раздел: Технологии  
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Самый дешевый флагман Xiaomi можно будет купить в Украине

Самый дешевый флагман Xiaomi можно будет купить в УкраинеВ Украине базовая версия с 6/64 ГБ памяти оценена в 10 999 гривен.

27 августа состоялась международная презентация нового флагманского смартфона Xiaomi Pocophone F1. Во время представления стало известно, что новинка поступит в продажу и в Украине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com.

Как известно, смартфон Poco F1 получил топовый процессор Snapdragon 845. При этом его базовая версия на индийском рынке оценена в 300 долларов (8 100 гривен). Таким образом смартфон стал самым дешевым флагманом компании.

Когда устройство поступит в продажу в Украине – пока неизвестно.

Poco F1 получил 6,18-дюймовый экран с разрешением 1080х2246 точек, двойную основную камеру 12 и 5 Мп и 20-мегапиксельную фронтальную. Емкость батареи составляет 4000 мач. Также устройство получил жидкостную систему охлаждения LiquidCool.

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Базовая версия смартфона Poco F1 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти на индийском рынке будет стоить 20 тысяч рупий (это 300 долларов или 8 100 гривен). Продвинутая версия смартфона с модификацией 6/128 ГБ стоит в Индии 23 тысячи рупий (330 долларов или 9 100 гривен). А топовая версия (опять же речь идет о индийский рынок) с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флэш-памяти оценена в 28 тысяч рупий ( 400 долларов или 11 100 гривен).



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 Теги: Xiaomi, Украина

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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