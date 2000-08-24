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Раздел: Технологии  
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В мобильном приложении YouTube появилась новая функция

В мобильном приложении YouTube появилась новая функцияYouTube добавил счетчик времени просмотренных видео.

На конференции разработчиков Google I/O 2018 компания анонсировала появление ряда инструментов, направленных на то, чтобы пользователи сервисов лучше понимали, на что конкретно они тратят время. Данная информация может помочь сфокусироваться на том, что приносит пользу и отказаться от того, что не мешает развитию. Начиная с сегодняшнего дня подобные инструменты появились в видеосервисе YouTube, благодаря чему каждый любитель видеоблогов теперь может точно узнать, сколько времени у него уходит на просмотр свежих выпусков любимых авторов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на itc.ua.

Для того, чтобы функция подсчета времени работала, в YouTube-аккаунте должна быть включена функция записи истории просмотра видео. Нажав на иконку профиля, вы получите доступ к меню «Ваше время просмотра», где собрана информация о том, сколько именно вы смотрели видео сегодня, вчера и за последнюю неделю. В том же меню подсчитывается среднее ежедневное значения времени просмотра видео.

Если время просмотра видео неприятно вас удивило, ты вы можете установить напоминание (ползунок чуть ниже в том же меню «Ваше время просмотра»), которое будет всплывать через определенные промежутки времени, напоминая, что стоит прерваться и дать отдохнуть своему зрению и мозгу. По умолчанию предлагается промежуток 1 час 15 минут, однако в этом меню можно самостоятельно выбрать любой подходящий интервал с шагом 5 минут.

Активные пользователи YouTube, подписанные на несколько каналов, знакомы с ситуацией, когда уведомления о новых видео появляются чуть ли не каждый час. При этом далеко не все могут сразу приступить к просмотру, так как сидят на уроках или в офисе. Теперь YouTube предлагает возможность получать в удобное время одну регулярную сводку, в которой соберут все уведомления за целый день. Таким образом, пользователь сервиса получит сводку именно тогда (например, в 9 вечера), когда все запланированные дела сделаны и он может спокойно просмотреть все новинки.

И, наконец, можно выбрать «Тихие часы», во время которых звуковые сигналы и вибрация уведомлений будут автоматически отключены, чтобы не разбудить вас или членов вашей семьи, когда одному из авторов захотелось провести стрим или выложить новый ролик посреди ночи. По умолчанию тихие часы назначены на промежуток с 22:00 до 8:00, однако его также можно изменить самостоятельно.

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Новые функции отслеживания времени на YouTube постепенно появятся у всех пользователей сервиса, вы можете проверить их наличие, нажав на иконку своего аккаунта в верхнем правом углу мобильного приложения.
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 Теги: YouTube, функция

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Сегодня, 13:46 » Автор: Богдан Процив
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