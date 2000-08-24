Раздел: Технологии
В мобильном приложении YouTube появилась новая функция
YouTube добавил счетчик времени просмотренных видео.
На конференции разработчиков Google I/O 2018 компания анонсировала появление ряда инструментов, направленных на то, чтобы пользователи сервисов лучше понимали, на что конкретно они тратят время. Данная информация может помочь сфокусироваться на том, что приносит пользу и отказаться от того, что не мешает развитию. Начиная с сегодняшнего дня подобные инструменты появились в видеосервисе YouTube, благодаря чему каждый любитель видеоблогов теперь может точно узнать, сколько времени у него уходит на просмотр свежих выпусков любимых авторов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на itc.ua.
Для того, чтобы функция подсчета времени работала, в YouTube-аккаунте должна быть включена функция записи истории просмотра видео. Нажав на иконку профиля, вы получите доступ к меню «Ваше время просмотра», где собрана информация о том, сколько именно вы смотрели видео сегодня, вчера и за последнюю неделю. В том же меню подсчитывается среднее ежедневное значения времени просмотра видео.
Если время просмотра видео неприятно вас удивило, ты вы можете установить напоминание (ползунок чуть ниже в том же меню «Ваше время просмотра»), которое будет всплывать через определенные промежутки времени, напоминая, что стоит прерваться и дать отдохнуть своему зрению и мозгу. По умолчанию предлагается промежуток 1 час 15 минут, однако в этом меню можно самостоятельно выбрать любой подходящий интервал с шагом 5 минут.
Активные пользователи YouTube, подписанные на несколько каналов, знакомы с ситуацией, когда уведомления о новых видео появляются чуть ли не каждый час. При этом далеко не все могут сразу приступить к просмотру, так как сидят на уроках или в офисе. Теперь YouTube предлагает возможность получать в удобное время одну регулярную сводку, в которой соберут все уведомления за целый день. Таким образом, пользователь сервиса получит сводку именно тогда (например, в 9 вечера), когда все запланированные дела сделаны и он может спокойно просмотреть все новинки.
И, наконец, можно выбрать «Тихие часы», во время которых звуковые сигналы и вибрация уведомлений будут автоматически отключены, чтобы не разбудить вас или членов вашей семьи, когда одному из авторов захотелось провести стрим или выложить новый ролик посреди ночи. По умолчанию тихие часы назначены на промежуток с 22:00 до 8:00, однако его также можно изменить самостоятельно.
Читайте также: Instagram введет функцию верификации аккаунтов
Новые функции отслеживания времени на YouTube постепенно появятся у всех пользователей сервиса, вы можете проверить их наличие, нажав на иконку своего аккаунта в верхнем правом углу мобильного приложения.
На конференции разработчиков Google I/O 2018 компания анонсировала появление ряда инструментов, направленных на то, чтобы пользователи сервисов лучше понимали, на что конкретно они тратят время. Данная информация может помочь сфокусироваться на том, что приносит пользу и отказаться от того, что не мешает развитию. Начиная с сегодняшнего дня подобные инструменты появились в видеосервисе YouTube, благодаря чему каждый любитель видеоблогов теперь может точно узнать, сколько времени у него уходит на просмотр свежих выпусков любимых авторов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на itc.ua.
Для того, чтобы функция подсчета времени работала, в YouTube-аккаунте должна быть включена функция записи истории просмотра видео. Нажав на иконку профиля, вы получите доступ к меню «Ваше время просмотра», где собрана информация о том, сколько именно вы смотрели видео сегодня, вчера и за последнюю неделю. В том же меню подсчитывается среднее ежедневное значения времени просмотра видео.
Если время просмотра видео неприятно вас удивило, ты вы можете установить напоминание (ползунок чуть ниже в том же меню «Ваше время просмотра»), которое будет всплывать через определенные промежутки времени, напоминая, что стоит прерваться и дать отдохнуть своему зрению и мозгу. По умолчанию предлагается промежуток 1 час 15 минут, однако в этом меню можно самостоятельно выбрать любой подходящий интервал с шагом 5 минут.
Активные пользователи YouTube, подписанные на несколько каналов, знакомы с ситуацией, когда уведомления о новых видео появляются чуть ли не каждый час. При этом далеко не все могут сразу приступить к просмотру, так как сидят на уроках или в офисе. Теперь YouTube предлагает возможность получать в удобное время одну регулярную сводку, в которой соберут все уведомления за целый день. Таким образом, пользователь сервиса получит сводку именно тогда (например, в 9 вечера), когда все запланированные дела сделаны и он может спокойно просмотреть все новинки.
И, наконец, можно выбрать «Тихие часы», во время которых звуковые сигналы и вибрация уведомлений будут автоматически отключены, чтобы не разбудить вас или членов вашей семьи, когда одному из авторов захотелось провести стрим или выложить новый ролик посреди ночи. По умолчанию тихие часы назначены на промежуток с 22:00 до 8:00, однако его также можно изменить самостоятельно.
Читайте также: Instagram введет функцию верификации аккаунтов
Новые функции отслеживания времени на YouTube постепенно появятся у всех пользователей сервиса, вы можете проверить их наличие, нажав на иконку своего аккаунта в верхнем правом углу мобильного приложения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
437
0
Также советуем посмотреть
- Боевики нарушили «школьное перемирие» на Донбассе
- Медведчук полегшив вибір українців
- Девушка стала звездой Сети, оригинально «отшив» поклонника
- Про давню ідею Вічного миру
- В Нью-Йорке улицы перекрыли из-за тысяч пчел, «облюбовавших» зонт
- Конфуз дня: китаянка случайно вышла замуж за незнакомца
- Пан или пропал
- Сеть насмешил «Терминатор» в российских реалиях
- В ВСУ начались командно-штабные учения Шторм-2018
- Олег Сенцов готов умереть
- Украина решила купить американские комплексы ПВО
- Кирпичом по планшету: «боевые» пенсионерки Путина отличились акцией
- Почему Россия до сих пор на грузинских территориях
- Вблизи Донецка под обстрел попала церковь
- Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море
- В Білорусі 5-м журналістам заборонили виїзд з країни
- Вот это повод: Сеть насмешил ролик с «фашистами» в Украине
- Премьер Британии насмешила весь мир неумелым танцем
- На Донбассе начало действовать новое перемирие
- Упрощенцы: благо или вред
- Боевики обстреливают украинских военных из артиллерии, минометов и танков
- Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
- В Кремле отреагировали на разрыв договора о дружбе с Украиной
- Курьезы, которые могли произойти лишь с самыми невезучими
- Россия будет вмешиваться в украинские выборы, - Порошенко
- Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
- Забавные поступки, на которые способны лишь бабушки
- Лучшие мемы, анекдоты и приколы вторника
- Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море
- Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
Оставьте свой комментарий