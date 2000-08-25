Раздел: Технологии
В Gmail произошел масштабный сбой
Большинство пользователей жаловались на невозможность подключиться к серверу
В четверг, 30 августа, пользователи Gmail по всему миру столкнулись с проблемами в подключении к сервису. Многие пользователи не могли зайти в свою почту, у других возникли проблемы при авторизации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пик сбоя наблюдался в 17:40.
Большинство пользователей жаловались на невозможность подключиться к серверу - 46%. У других возникли проблемы с авторизацией - 32%. А 21% пользователей испытывали трудности с отправкой и получением сообщений.
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Самые большие проблемы в работе сервиса наблюдались почти по всей территории США, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Эквадоре, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Нигерии, Израиле, Саудовской Аравии, Индии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Вьетнаме, Японии, Германии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Греции, Албании, Польше, Чехии, Дании, Норвегии, Румынии, Австрии, Финляндии и России.
В четверг, 30 августа, пользователи Gmail по всему миру столкнулись с проблемами в подключении к сервису. Многие пользователи не могли зайти в свою почту, у других возникли проблемы при авторизации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пик сбоя наблюдался в 17:40.
Большинство пользователей жаловались на невозможность подключиться к серверу - 46%. У других возникли проблемы с авторизацией - 32%. А 21% пользователей испытывали трудности с отправкой и получением сообщений.
Читайте также: В Facebook произошел глобальный сбой
Самые большие проблемы в работе сервиса наблюдались почти по всей территории США, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Эквадоре, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Нигерии, Израиле, Саудовской Аравии, Индии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Вьетнаме, Японии, Германии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Греции, Албании, Польше, Чехии, Дании, Норвегии, Румынии, Австрии, Финляндии и России.
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