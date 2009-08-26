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Раздел: Технологии  
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Смартфоны Samsung начали "умирать" при обновлении Android

Смартфоны Samsung начали "умирать" при обновлении AndroidSamsung давно знает о проблеме, но при этом не отзывает обновление для этого смартфона.

Владельцы некогда флагманского смартфона Samsung Galaxy S7 столкнулись с серьезными проблемами при обновлении до Android 8.0 Oreo. Пользователи жалуются, что при установке апдейте их устройства ушли в циклическую перезагрузку, а в некоторых случаях даже перестали включаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Первыми с проблемами столкнулись владельцы S7 из Южной Кореи, но аналогичная ситуация с обновлением наблюдается и в других регионах. Один из пользователей рассказал The Investor, что в результате нескольких часов постоянных перезагрузок его смартфон перегрелся и отключился. В сервисном центре ему сообщили, что материнская плата вышла из строя и ее придется заменять. И такой случай не единичный.

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Сообщается, что Samsung давно знает о проблеме и пытается выяснить в чем дело, но при этом не отзывает обновление для этого смартфона. Мы рекомендуем воздержаться от установки этого апдейта, пока ситуация не будет решена со стороны разработчиков компании.
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 Теги: Samsung, обновление, Android

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Сегодня, 13:29 » Автор: Алена Шимко
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