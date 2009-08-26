Смартфоны Samsung начали "умирать" при обновлении Android

Похожие новости по теме

Международная версия смартфона Samsung Galaxy S3 GT-I9300 наконец снова начала получать обновления Android 4.3 Jelly Bean. Напомним, что компания Samsung ранее приостановила процесс обновления флагмана из-за обнаруженных ошибок в прошивке, после чего довольно долго проходила работа над совершенствованием и исправлением ошибок.