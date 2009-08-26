Раздел: Технологии
Смартфоны Samsung начали "умирать" при обновлении Android
Samsung давно знает о проблеме, но при этом не отзывает обновление для этого смартфона.
Владельцы некогда флагманского смартфона Samsung Galaxy S7 столкнулись с серьезными проблемами при обновлении до Android 8.0 Oreo. Пользователи жалуются, что при установке апдейте их устройства ушли в циклическую перезагрузку, а в некоторых случаях даже перестали включаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Первыми с проблемами столкнулись владельцы S7 из Южной Кореи, но аналогичная ситуация с обновлением наблюдается и в других регионах. Один из пользователей рассказал The Investor, что в результате нескольких часов постоянных перезагрузок его смартфон перегрелся и отключился. В сервисном центре ему сообщили, что материнская плата вышла из строя и ее придется заменять. И такой случай не единичный.
Читайте также: Android-смартфоны от Samsung обещают обновить в июле
Сообщается, что Samsung давно знает о проблеме и пытается выяснить в чем дело, но при этом не отзывает обновление для этого смартфона. Мы рекомендуем воздержаться от установки этого апдейта, пока ситуация не будет решена со стороны разработчиков компании.
Владельцы некогда флагманского смартфона Samsung Galaxy S7 столкнулись с серьезными проблемами при обновлении до Android 8.0 Oreo. Пользователи жалуются, что при установке апдейте их устройства ушли в циклическую перезагрузку, а в некоторых случаях даже перестали включаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Первыми с проблемами столкнулись владельцы S7 из Южной Кореи, но аналогичная ситуация с обновлением наблюдается и в других регионах. Один из пользователей рассказал The Investor, что в результате нескольких часов постоянных перезагрузок его смартфон перегрелся и отключился. В сервисном центре ему сообщили, что материнская плата вышла из строя и ее придется заменять. И такой случай не единичный.
Читайте также: Android-смартфоны от Samsung обещают обновить в июле
Сообщается, что Samsung давно знает о проблеме и пытается выяснить в чем дело, но при этом не отзывает обновление для этого смартфона. Мы рекомендуем воздержаться от установки этого апдейта, пока ситуация не будет решена со стороны разработчиков компании.
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