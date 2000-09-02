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Раздел: Технологии  
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Motorola показала новые смарфтон One и One Power

Motorola показала новые смарфтон One и One PowerMotorola One работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625.

Во время выставки IFA 2018 Motorola представила свои новые смартфоны Motorola One и One Power. Большой презентации компания не делала, только добавила новинки в свой каталог и организовала короткий пресс-релиз на сайте.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на itc.ua.

Возможно, разработчики не хотели сосбливои внимания к новым моделям, потому что они очень напоминают iPhone X.

Экран Motorola One имеет диагональ 5,9 дюйма, а One Power получил дисплей диагональю 6,2 дюйма. Оба экрана выполнены по технологии LCD.

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Motorola One работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, а One Power получил более производительный чип Snapdragon 636. Объем оперативной памяти у обоих составляет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти предусмотрено 64 ГБ.

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 Теги: Motorola, One Power, One

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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