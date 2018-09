Motorola показала новые смарфтон One и One Power

Во время выставки IFA 2018 Motorola представила свои новые смартфоны Motorola One и One Power. Большой презентации компания не делала, только добавила новинки в свой каталог и организовала короткий пресс-релиз на сайте.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на itc.ua Возможно, разработчики не хотели сосбливои внимания к новым моделям, потому что они очень напоминают iPhone X.Экран Motorola One имеет диагональ 5,9 дюйма, а One Power получил дисплей диагональю 6,2 дюйма. Оба экрана выполнены по технологии LCD.Motorola One работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, а One Power получил более производительный чип Snapdragon 636. Объем оперативной памяти у обоих составляет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти предусмотрено 64 ГБ.