Раздел: Технологии
Motorola показала новые смарфтон One и One Power
Motorola One работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625.
Во время выставки IFA 2018 Motorola представила свои новые смартфоны Motorola One и One Power. Большой презентации компания не делала, только добавила новинки в свой каталог и организовала короткий пресс-релиз на сайте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на itc.ua.
Возможно, разработчики не хотели сосбливои внимания к новым моделям, потому что они очень напоминают iPhone X.
Экран Motorola One имеет диагональ 5,9 дюйма, а One Power получил дисплей диагональю 6,2 дюйма. Оба экрана выполнены по технологии LCD.
Читайте также: Раскрыты детали спецификации Motorola One
Motorola One работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, а One Power получил более производительный чип Snapdragon 636. Объем оперативной памяти у обоих составляет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти предусмотрено 64 ГБ.
Во время выставки IFA 2018 Motorola представила свои новые смартфоны Motorola One и One Power. Большой презентации компания не делала, только добавила новинки в свой каталог и организовала короткий пресс-релиз на сайте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на itc.ua.
Возможно, разработчики не хотели сосбливои внимания к новым моделям, потому что они очень напоминают iPhone X.
Экран Motorola One имеет диагональ 5,9 дюйма, а One Power получил дисплей диагональю 6,2 дюйма. Оба экрана выполнены по технологии LCD.
Читайте также: Раскрыты детали спецификации Motorola One
Motorola One работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, а One Power получил более производительный чип Snapdragon 636. Объем оперативной памяти у обоих составляет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти предусмотрено 64 ГБ.
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