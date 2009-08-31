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Названы самые популярные в мире смартфоны

Названы самые популярные в мире смартфоныВершину рейтинга возглавил смартфон Samsung Galaxy Note 9

Популярный ресурс о смартфонах GSMArena активно следит за тенденцией развития мобильных технологий и часто составляет рейтинги самых лучших смартфонов, которые находятся на вершине спроса и популярности, в то или иное время. Под конец августа эксперты интернет-ресурса составили свой рейтинг десяти самых популярных в мире телефонов, по спросу и сбыту, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka

Напомним ранее, не успели еще разработчики Apple презентовать новую версию операционной системы от iOS, как она уже успела разозлить пользователей по всему миру. Пользователи бета-версии iOS 12 пожаловались на то, что им пришло уведомление об обновлении системы: “Новая версия iOS уже доступна. Пожалуйста, обновите вашу iOS 12 beta”. Когда они пытаются установить новую версию iOS 12, то ничего не происходит - Центр уведомлений iPhone оказывается пустым. Причем это не единичная ситуация.

Вершину ТОП-10 возглавил смартфон Samsung Galaxy Note 9. Не удивительно, ведь интерес к данному смартфону может составить конкуренцию iPhone X. Интерес к флагману также подогрели мировые СМИ, а также удачная маркетинговая кампания, интерес не уменьшился даже тогда, когда об этом телефоне пошли не лицеприятные слухи.

Вторую позицию занял также недавно вышедший смартфон среднего ценового сегмента Xiaomi Mi A2. Новинка оказалась удачной благодаря балансу между аппаратной начинкой и ценой. Внешне этот смартфон тоже не отстает от современных тенденций мобильной моды – 5,84-дюймовый экран и соотношение сторон 18:9.

Тройку лидеров замыкает Huawei P Smart+, известный в некоторых регионах мира также под названием nova 3i. Затем идут Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Samsung Galaxy J8, Samsung Galaxy J6, Xiaomi Mi A2 Lite, Motorola P30, Huawei Honor Play и Samsung Galaxy S8. Многие из мобильных устройств, попавших в список, были анонсированы за последние четыре недели, возможно именно поэтому они стали так популярны.

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Вышеописанным моделям удалось оказаться в рейтинге благодаря идеальному соотношению цены и многих других факторов, включая время автономной работы, стоимость, надежность, производительность, внешний вид, программное обеспечение, качество фотографий и видео, а также многие другие.
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 Теги: смартфон, рейтинг

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Сегодня, 12:32 » Автор: Татьяна Ларина
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