Раздел: Технологии
Sharp анонсировала новый смартфон для Европы
Рама Sharp Aquos D10 выполнена из металла.
Sharp Aquos D10 относится к среднему сегменту рынка и предназначается для продажи на рынках Европы. Его цена будет стартовать от €399, а это не мало, так как некоторые флагманы на рынке можно купить еще дешевле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Производитель оснастил смартфон 5.99-дюймовым LCD OLED дисплеем с соотношением сторон 18:9, разрешением 1080 x 2160 пикселей, занимающим 91% лицевой панели.
Рама Sharp Aquos D10 выполнена из металла, а лицевую и тыльную панели покрывает стекло Gorilla Glass 3. Его начинка включает чип Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой карт microSD, NFC, USB-C, Bluetooth 4.0.
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Двойная основная камера представлена 12-Мп датчиком 1/2.56" с сенсором 1.4 μm, а также дополнительным 13-Мп датчиком 1/3.42 теле-фото сенсором 1.0 μm. С лицевой стороны располагается 16-Мп фронтальная камера.
Sharp Aquos D10 относится к среднему сегменту рынка и предназначается для продажи на рынках Европы. Его цена будет стартовать от €399, а это не мало, так как некоторые флагманы на рынке можно купить еще дешевле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Производитель оснастил смартфон 5.99-дюймовым LCD OLED дисплеем с соотношением сторон 18:9, разрешением 1080 x 2160 пикселей, занимающим 91% лицевой панели.
Рама Sharp Aquos D10 выполнена из металла, а лицевую и тыльную панели покрывает стекло Gorilla Glass 3. Его начинка включает чип Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой карт microSD, NFC, USB-C, Bluetooth 4.0.
Читайте также: Sharp готовит к запуску новый смартфон FS8018
Двойная основная камера представлена 12-Мп датчиком 1/2.56" с сенсором 1.4 μm, а также дополнительным 13-Мп датчиком 1/3.42 теле-фото сенсором 1.0 μm. С лицевой стороны располагается 16-Мп фронтальная камера.
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