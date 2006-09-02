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Раздел: Технологии  
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Logitech представила мышь G502 HERO

Logitech представила мышь G502 HEROИгровая мышь Logitech G502 HERO получила сенсор на 16 000 DPI.

Высокая популярность игровой мыши G502 подтолкнула швейцарскую компанию Logitech выпустить обновленную версию «грызуна» под названием G502 HERO. В основе манипулятора лежит фирменный оптический сенсор HERO (High Efficiency Rated Optical), разрешение которого можно регулировать в диапазоне от 100 до 16 тыс. DPI, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Logitech G502 HERO полностью наследует дизайн предшественницы и характеризуется размерами 132 x 75 x 40 мм при массе 121 грамм (без учёта кабеля). При этом есть возможность сбалансировать вес мыши под свой вкус, используя пять грузиков по 3,6 г.

Манипулятор располагает 11 программируемыми кнопками, памятью для хранения пяти пользовательских профилей и светодиодной подсветкой LightSync RGB. Левая и правая кнопки используют переключатели Omron с ресурсом в 50 млн нажатий.

Для подключения к ПК используется интерфейс USB с частотой опроса 1000 Гц. Длина кабеля в оплётке составляет 2,1 метра. Управлять всеми параметрами «грызуна» можно с помощью приложения Logitech Gaming Software.

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На прилавках магазинов игровая мышь Logitech G502 HERO появится в следующем месяце, рекомендованная стоимость новинки равна 80 долларам.

Logitech представила мышь G502 HERO
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 Теги: Logitech, G502 HERO, мышь

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Сегодня, 12:10 » Автор: Богдан Процив
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