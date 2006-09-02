Раздел: Технологии
Logitech представила мышь G502 HERO
Игровая мышь Logitech G502 HERO получила сенсор на 16 000 DPI.
Высокая популярность игровой мыши G502 подтолкнула швейцарскую компанию Logitech выпустить обновленную версию «грызуна» под названием G502 HERO. В основе манипулятора лежит фирменный оптический сенсор HERO (High Efficiency Rated Optical), разрешение которого можно регулировать в диапазоне от 100 до 16 тыс. DPI, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Logitech G502 HERO полностью наследует дизайн предшественницы и характеризуется размерами 132 x 75 x 40 мм при массе 121 грамм (без учёта кабеля). При этом есть возможность сбалансировать вес мыши под свой вкус, используя пять грузиков по 3,6 г.
Манипулятор располагает 11 программируемыми кнопками, памятью для хранения пяти пользовательских профилей и светодиодной подсветкой LightSync RGB. Левая и правая кнопки используют переключатели Omron с ресурсом в 50 млн нажатий.
Для подключения к ПК используется интерфейс USB с частотой опроса 1000 Гц. Длина кабеля в оплётке составляет 2,1 метра. Управлять всеми параметрами «грызуна» можно с помощью приложения Logitech Gaming Software.
Читайте также: В такси обнаружили еще не анонсированный Google Pixel 3 XL
На прилавках магазинов игровая мышь Logitech G502 HERO появится в следующем месяце, рекомендованная стоимость новинки равна 80 долларам.
Высокая популярность игровой мыши G502 подтолкнула швейцарскую компанию Logitech выпустить обновленную версию «грызуна» под названием G502 HERO. В основе манипулятора лежит фирменный оптический сенсор HERO (High Efficiency Rated Optical), разрешение которого можно регулировать в диапазоне от 100 до 16 тыс. DPI, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Logitech G502 HERO полностью наследует дизайн предшественницы и характеризуется размерами 132 x 75 x 40 мм при массе 121 грамм (без учёта кабеля). При этом есть возможность сбалансировать вес мыши под свой вкус, используя пять грузиков по 3,6 г.
Манипулятор располагает 11 программируемыми кнопками, памятью для хранения пяти пользовательских профилей и светодиодной подсветкой LightSync RGB. Левая и правая кнопки используют переключатели Omron с ресурсом в 50 млн нажатий.
Для подключения к ПК используется интерфейс USB с частотой опроса 1000 Гц. Длина кабеля в оплётке составляет 2,1 метра. Управлять всеми параметрами «грызуна» можно с помощью приложения Logitech Gaming Software.
Читайте также: В такси обнаружили еще не анонсированный Google Pixel 3 XL
На прилавках магазинов игровая мышь Logitech G502 HERO появится в следующем месяце, рекомендованная стоимость новинки равна 80 долларам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
23
0
Также советуем посмотреть
- Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
- Восени Росія буде тиснути на Україну
- Сеть насмешил конфуз на школьной линейке в России
- Убийство Захарченко: маски сброшены
- В Украине открыли 25 новых и полностью модернизированных школ
- Новый хит: в соцсетях «примерили» на Путина парик Кобзона
- Драматические месяцы для России и США
- Свежая фотка Путина дала повод для насмешек
- Захарченко: у «безымянного» кафе
- На Донбассе за сутки ранены четверо военных
- Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
- Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
- Веселые свадебные фотки, которые будет стыдно показать детям
- Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами
- Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
- Смеемся до упаду: лучшие анекдоты на вечер воскресенья
- В зоопарке Киева показали, как бегемотиха занимается «фитнесом»
- Конфуз дня: в России изобразили Месси на памятнике советским футболистам
- РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко
- Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке
- Уфологи разглядели на Луне странные существа
- Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни
- Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном
- В зоне ООС погиб боец ВСУ
- Российский школьник оригинально потроллил Путина
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
Оставьте свой комментарий