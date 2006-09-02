Раздел: Технологии
OnePlus опубликовала загадочный тизер
На изображении показан OnePlus 6.
Компания OnePlus опубликовала в социальной сети Weibo довольно необычный тизер, который намекает на анонс будущей новинки. Согласно предварительным данным, устройство может стать следующим продуктом китайского производителя, однако фанатам стоит запастись немалым терпением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gizmochina.
На изображении показан OnePlus 6 с открытым приложением календаря и указанной датой – 15 декабря 2019 года. В описании события говорится, что в этот день стартует новый семестр. Что именно готовит компания пока неизвестно.
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Некоторые пользователи считают, что 15 января OnePlus представит свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Это предположение может быть недалеким от истины, ведь Oppo, принадлежит вместе с OnePlus и Vivo корпорации BBK, недавно заявила о намерении одной из первых выпустить на рынок 5G-смартфон.
Компания OnePlus опубликовала в социальной сети Weibo довольно необычный тизер, который намекает на анонс будущей новинки. Согласно предварительным данным, устройство может стать следующим продуктом китайского производителя, однако фанатам стоит запастись немалым терпением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gizmochina.
На изображении показан OnePlus 6 с открытым приложением календаря и указанной датой – 15 декабря 2019 года. В описании события говорится, что в этот день стартует новый семестр. Что именно готовит компания пока неизвестно.
Читайте также: OnePlus 6 получит необычайную функцию камеры
Некоторые пользователи считают, что 15 января OnePlus представит свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Это предположение может быть недалеким от истины, ведь Oppo, принадлежит вместе с OnePlus и Vivo корпорации BBK, недавно заявила о намерении одной из первых выпустить на рынок 5G-смартфон.
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