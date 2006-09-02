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Раздел: Технологии  
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Дроны смогут держаться в воздухе бесконечно

Дроны смогут держаться в воздухе бесконечноУже ведутся наземные испытания системы.

В настоящее время средняя продолжительность полета военного беспилотника не превышает 30 минут. Однако уже скоро все может измениться. Дело в том, что специалисты армии США приступили к разработке дронов, продолжительность полета которых вообще не будет ограничена временными рамками.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Как сообщает New Scientist, армия США разрабатывает систему удаленной подзарядки беспилотников с помощью лазерного луча, который, «поразив» специальную гальваническую ячейку, преобразуется затем в электричество. Для начала разработчики надеются добиться подобного эффекта на расстоянии 500 метров.

Однако, для достижения поставленной цели им придется решить ряд технических задач. Одна из них состоит в том, чтобы луч точно попадал в гальваническую ячейку. В противном случае он превращается в средство поражения собственного беспилотника.

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На данном этапе уже ведутся наземные испытания системы, которые должны завершиться к началу 2019 года, после чего продолжаться уже в воздухе. Все испытания планируют завершить в 2020 году - их итогом станет техническая система, которая позволит дронам находиться в воздухе бесконечно.
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 Теги: Дроны, технологии, США

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Сегодня, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
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