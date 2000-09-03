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Раздел: Технологии  
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В Apple Music появился новый украинский музыкальный чарт

В Apple Music появился новый украинский музыкальный чартСервис Apple Music запустил глобальные музыкальные чарты для 116 стран, в том числе и для Украины.

Топ-100 наиболее популярных песен в Украине будет обновляться ежедневно в 12:00 по Североамериканским тихоокеанскому времени. Найти чарт в виде плейлиста можно в Apple Music во вкладке Browse, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Сейчас в первой десятке украинского рейтинга исполнители Тима Белорусских, Imagine Dragons, Kazka, Eminem, Макс Барских, Бамбук и другие. Компания более подробно расскажет о региональных чартах на презентации 12 сентября.
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 Теги: Apple Music, музыка

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Сегодня, 14:57 » Автор: Татьяна Ларина
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