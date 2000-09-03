Apple добавила на официальный сайт новый смартфон

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Новинки получат OLED-дисплеи, систему на топовом процессоре Apple A12, 4 ГБ оперативной памяти, и улучшенные камеры.

О таком решении стало известно от источников, близким к разработчикам устройства.

СМИ сообщают о том, что Apple не будет выпускать на рынок модели iPhone 7s.