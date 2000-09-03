Раздел: Технологии
Apple добавила на официальный сайт новый смартфон
Информация была сохранена журналистами.
До сентябрьской презентации компании Apple осталось всего несколько дней, потому как пройдет она уже 12 сентября, то есть в ближайшую среду. Затем, спустя два дня, на анонсированные новинки начнут собирать предварительные заказы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Сегодня, 9 сентября 2018 года, на официальном сайте «яблочной» корпорации появились смартфоны iPhone 9 и iPhone Xs, причем последний доступен в двух версиях, отличающихся друг от другом размерами и емкостью аккумуляторной батареи.
На радость журналистов, сотрудники Apple допустили серьезную ошибку, из-за которой на официальном сайте компании появились страницы, посвященные смартфонам iPhone 9 и iPhone Xs.
Информация была сохранена журналистами до того, как «яблочная» корпорация ее удалила. Благодаря этому удалось выяснить, какие особенности получат все новинки.
Сообщается, что все три телефона обладают поддержкой быстрой 18 Вт зарядки, которая заряжает аккумулятор немного более чем за один час. Известно, что две версии iPhone Xs оснащены двойной основной камерой, тогда как в модели iPhone 9 имеется лишь одинарная фотокамера. Помимо единственного объектива, данный телефон обладает корпусом из стекла и алюминия повышенной прочности.
Купить его можно будет в золотистом, черном, темно-синем (Cobalt Blue), красном и оранжевом (Spicy Оrange) цветах. Экран выполнен по технологии IPS, а не OLED, как в более дорогих мобильных устройствах. К сожалению, информации о стоимости новых «айфонов» на официальном сайте на момент утечки не было.
Купить iPhone Xs покупатели гарантированно смогут в серебристом и черном цветах, причем в обоих случаях мобильные устройства получат только двойную фотокамеру, а не тройную, как сообщали ранее некоторые источники.
Читайте также: Уже скоро: стало известно, когда Apple выпустит новый iPhone
Вся правда станет известна 12 сентября, когда новинки представят публике, озвучат их стоимость и конечно же расскажут об основных особенностях.
До сентябрьской презентации компании Apple осталось всего несколько дней, потому как пройдет она уже 12 сентября, то есть в ближайшую среду. Затем, спустя два дня, на анонсированные новинки начнут собирать предварительные заказы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Сегодня, 9 сентября 2018 года, на официальном сайте «яблочной» корпорации появились смартфоны iPhone 9 и iPhone Xs, причем последний доступен в двух версиях, отличающихся друг от другом размерами и емкостью аккумуляторной батареи.
На радость журналистов, сотрудники Apple допустили серьезную ошибку, из-за которой на официальном сайте компании появились страницы, посвященные смартфонам iPhone 9 и iPhone Xs.
Информация была сохранена журналистами до того, как «яблочная» корпорация ее удалила. Благодаря этому удалось выяснить, какие особенности получат все новинки.
Сообщается, что все три телефона обладают поддержкой быстрой 18 Вт зарядки, которая заряжает аккумулятор немного более чем за один час. Известно, что две версии iPhone Xs оснащены двойной основной камерой, тогда как в модели iPhone 9 имеется лишь одинарная фотокамера. Помимо единственного объектива, данный телефон обладает корпусом из стекла и алюминия повышенной прочности.
Купить его можно будет в золотистом, черном, темно-синем (Cobalt Blue), красном и оранжевом (Spicy Оrange) цветах. Экран выполнен по технологии IPS, а не OLED, как в более дорогих мобильных устройствах. К сожалению, информации о стоимости новых «айфонов» на официальном сайте на момент утечки не было.
Купить iPhone Xs покупатели гарантированно смогут в серебристом и черном цветах, причем в обоих случаях мобильные устройства получат только двойную фотокамеру, а не тройную, как сообщали ранее некоторые источники.
Читайте также: Уже скоро: стало известно, когда Apple выпустит новый iPhone
Вся правда станет известна 12 сентября, когда новинки представят публике, озвучат их стоимость и конечно же расскажут об основных особенностях.
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