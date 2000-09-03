Раздел: Технологии
Moto G7 показали на “живых” фотографиях
Точная дата анонса смартфона неизвестна.
Смартфон Moto G7 и его вариации будут официально представлены совсем не скоро, но сегодня один из китайских инсайдеров опубликовал в Weibo фото смартфона, которым, как утверждает автор, является Moto G7.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
В свою очередь, довольно известный инсайдер Вагар Кхан (Waqar Khan) собрал всю известную по слухам информацию о Moto G7 и на ее основе создал трехмерную модель аппарата:
Читайте также: В Сеть попали "живые" снимки смартфона Moto Z3 Play
Точная дата анонса смартфона Moto G7 и его основные спецификации на настоящее время неизвестны.
Смартфон Moto G7 и его вариации будут официально представлены совсем не скоро, но сегодня один из китайских инсайдеров опубликовал в Weibo фото смартфона, которым, как утверждает автор, является Moto G7.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
В свою очередь, довольно известный инсайдер Вагар Кхан (Waqar Khan) собрал всю известную по слухам информацию о Moto G7 и на ее основе создал трехмерную модель аппарата:
Читайте также: В Сеть попали "живые" снимки смартфона Moto Z3 Play
Точная дата анонса смартфона Moto G7 и его основные спецификации на настоящее время неизвестны.
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