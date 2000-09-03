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Раздел: Технологии  
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Moto G7 показали на “живых” фотографиях

Moto G7 показали на “живых” фотографияхТочная дата анонса смартфона неизвестна.

Смартфон Moto G7 и его вариации будут официально представлены совсем не скоро, но сегодня один из китайских инсайдеров опубликовал в Weibo фото смартфона, которым, как утверждает автор, является Moto G7.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

В свою очередь, довольно известный инсайдер Вагар Кхан (Waqar Khan) собрал всю известную по слухам информацию о Moto G7 и на ее основе создал трехмерную модель аппарата:

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Точная дата анонса смартфона Moto G7 и его основные спецификации на настоящее время неизвестны.

Moto G7 показали на “живых” фотографиях
Moto G7 показали на “живых” фотографиях
Moto G7 показали на “живых” фотографиях
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 Теги: Moto G7, фото

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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