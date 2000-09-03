Moto G7 показали на “живых” фотографиях

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В сети появились первые «живые» фото смартфона Moto G5S Plus, который придет на смену модели G5 Plus.

На прошлой неделе в сети появились изображения множества ещё не анонсированных смартфонов Moto, в том числе и флагманского Moto Z Force второго поколения.