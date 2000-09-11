Раздел: Технологии
Microsoft продолжит обновление безопасности для Windows 7
Программы уже были доступны в прошлом.
Несмотря на свой возраст, операционная система Windows 7, выпущенная в октябре 2009 года, продолжает пользоваться большой популярностью среди пользователей по всему миру. Сейчас под управлением этой операционной системы работает более 40% всех настольных компьютеров и ноутбуков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Руководство Microsoft решило не пренебрегать этой статистикой и дополнительно расширило поддержку обновлений безопасности для Windows 7 на три года. Сначала такая поддержка должна была прекратиться 14 января 2020 года, однако теперь пользователи смогут получать критические обновления до января 2023 года.
К сожалению, за использование такой привилегии придется заплатить "звонкой монетой". Стоимость услуги будет рассчитываться в индивидуальном порядке, "исходя из каждого отдельного устройства, причем цена будет расти с каждым годом".
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Справедливо отметить, что похожие программы уже были доступны в прошлом, однако только для крупных корпоративных клиентов. Причем Microsoft требовала от своих партнеров предоставлять квартальные планы по переходу на актуальные версии операционной системы и программного обеспечения, а стоимость контрактов за продление срока поддержки составляла несколько миллионов долларов. Теперь в корпорации, видимо, решили предложить подобную услугу более широкому кругу пользователей.
Несмотря на свой возраст, операционная система Windows 7, выпущенная в октябре 2009 года, продолжает пользоваться большой популярностью среди пользователей по всему миру. Сейчас под управлением этой операционной системы работает более 40% всех настольных компьютеров и ноутбуков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Руководство Microsoft решило не пренебрегать этой статистикой и дополнительно расширило поддержку обновлений безопасности для Windows 7 на три года. Сначала такая поддержка должна была прекратиться 14 января 2020 года, однако теперь пользователи смогут получать критические обновления до января 2023 года.
К сожалению, за использование такой привилегии придется заплатить "звонкой монетой". Стоимость услуги будет рассчитываться в индивидуальном порядке, "исходя из каждого отдельного устройства, причем цена будет расти с каждым годом".
Читайте также: Новое обновление Windows 10 привело к бесконечному экрану смерти
Справедливо отметить, что похожие программы уже были доступны в прошлом, однако только для крупных корпоративных клиентов. Причем Microsoft требовала от своих партнеров предоставлять квартальные планы по переходу на актуальные версии операционной системы и программного обеспечения, а стоимость контрактов за продление срока поддержки составляла несколько миллионов долларов. Теперь в корпорации, видимо, решили предложить подобную услугу более широкому кругу пользователей.
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