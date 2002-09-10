Раздел: Технологии
AMD представила четыре процессора Ryzen 2000-й серии
Перечень новинок включает AMD Ryzen 7 2700E, Ryzen 5 2600E, Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X.
Компания Advanced Micro Devices пополнила ассортимент 12-нанометровых процессоров Ryzen 2000 серии (Pinnacle Ridge) четырьмя новыми моделями: AMD Ryzen 7 2700E, Ryzen 5 2600E, Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X. К слову, первая информация о релиза новых CPU появилась еще весной.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Процессоры AMD Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E оперируют 8 и 6 физическими ядрами соответственно, обладают поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) и оснащены 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.
Главная особенность новинок заключается в уменьшенном до 45 Вт уровне TDP, благодаря чему они могут стать основой небольших и в то же время мощных ПК. Номинальные частоты Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E составляют 2,8 и 3,1 ГГц, а в boost-режиме их частота может увеличиваться до 4 ГГц.
Между тем AMD Ryzen 5 2500X (3,6 / 4 ГГц) и Ryzen 3 2300X (3,5 / 4 ГГц) содержат только четыре ядра, причем старшая модель способна обрабатывать до восьми потоков. Отличительной чертой данных CPU стала необычная конфигурация ядер.
Чипмейкер принял решение полностью отключить в новинках один из 4-ядерных блоков CCX, что ограничило объем кэша L3 на отметке в 8 Мб, однако положительно сказалось на их быстродействии благодаря снижению задержек. Напомним, их предшественники были выполнены по 2 + 2 ядерной схеме.
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Отметим, что одним из первых устройств, которое будет использовать процессоры AMD Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X, станет игровой десктоп Acer Nitro 50.
Компания Advanced Micro Devices пополнила ассортимент 12-нанометровых процессоров Ryzen 2000 серии (Pinnacle Ridge) четырьмя новыми моделями: AMD Ryzen 7 2700E, Ryzen 5 2600E, Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X. К слову, первая информация о релиза новых CPU появилась еще весной.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Процессоры AMD Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E оперируют 8 и 6 физическими ядрами соответственно, обладают поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) и оснащены 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.
Главная особенность новинок заключается в уменьшенном до 45 Вт уровне TDP, благодаря чему они могут стать основой небольших и в то же время мощных ПК. Номинальные частоты Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E составляют 2,8 и 3,1 ГГц, а в boost-режиме их частота может увеличиваться до 4 ГГц.
Между тем AMD Ryzen 5 2500X (3,6 / 4 ГГц) и Ryzen 3 2300X (3,5 / 4 ГГц) содержат только четыре ядра, причем старшая модель способна обрабатывать до восьми потоков. Отличительной чертой данных CPU стала необычная конфигурация ядер.
Чипмейкер принял решение полностью отключить в новинках один из 4-ядерных блоков CCX, что ограничило объем кэша L3 на отметке в 8 Мб, однако положительно сказалось на их быстродействии благодаря снижению задержек. Напомним, их предшественники были выполнены по 2 + 2 ядерной схеме.
Читайте также: Анонсированы продажи фитнес-браслета Xiaomi с поддержкой NFC
Отметим, что одним из первых устройств, которое будет использовать процессоры AMD Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X, станет игровой десктоп Acer Nitro 50.
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