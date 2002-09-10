Раздел: Технологии
AMD представила новые процессоры
В boost-режиме частота может увеличиваться до 4 ГГц.
Компания Advanced Micro Devices пополнила ассортимент 12-нанометровых процессоров Ryzen 2000 серии (Pinnacle Ridge) четырьмя новыми моделями: AMD Ryzen 7 2700E, Ryzen 5 2600E, Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X. К слову, первая информация о релиза новых CPU появилась еще весной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Процессоры AMD Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E оперируют 8 и 6 физическими ядрами соответственно, обладают поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) и оснащены 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.
Читайте также: Qualcomm представила новые процессоры для бюджетных устройств
Главная особенность новинок заключается в уменьшенном до 45 Вт уровне TDP, благодаря чему они могут стать основой небольших и в то же время мощных ПК. Номинальные частоты Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E составляют 2,8 и 3,1 ГГц, а в boost-режиме их частота может увеличиваться до 4 ГГц.
Компания Advanced Micro Devices пополнила ассортимент 12-нанометровых процессоров Ryzen 2000 серии (Pinnacle Ridge) четырьмя новыми моделями: AMD Ryzen 7 2700E, Ryzen 5 2600E, Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X. К слову, первая информация о релиза новых CPU появилась еще весной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Процессоры AMD Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E оперируют 8 и 6 физическими ядрами соответственно, обладают поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) и оснащены 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.
Читайте также: Qualcomm представила новые процессоры для бюджетных устройств
Главная особенность новинок заключается в уменьшенном до 45 Вт уровне TDP, благодаря чему они могут стать основой небольших и в то же время мощных ПК. Номинальные частоты Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E составляют 2,8 и 3,1 ГГц, а в boost-режиме их частота может увеличиваться до 4 ГГц.
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