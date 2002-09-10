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Раздел: Технологии  
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Появились «живые» фотографии готовящегося к выпуску iPhone XS

Появились «живые» фотографии готовящегося к выпуску iPhone XSАналитики предполагали, что внешность iPhone XS будет очень похожа на оригинальный iPhone X.

Пользователь из Китая опубликовал живые фотографии готовящегося к выпуску iPhone XS, пока не представленного Apple официально.

На снимке телефона указано "My name is iPhone XS", но это не гарантирует подлинность кадра, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Автор поста утверждает, что это именно iPhone XS и он может оказаться первым человеком в Китае, получившим его. В то же время, некоторые эксперты предполагают, что это может оказаться не iPhone XS, а обычный прошлогодний iPhone X с установленным фоновым изображением линейки 2018 года.

Автор снимков не смог продемонстрировать ни спецификаций смартфона, ни даже версию ОС, на что, учитывая качество снимков, у него было достаточно времени.

С другой стороны, аналитики предполагали, что внешность iPhone XS будет очень похожа на оригинальный iPhone X, а значит, представленные снимки и не должны нести ничего принципиально нового.

Напомним, 12 сентября Apple представит новое поколение смартфонов iPhone. Предположительно, будут показаны сразу три новые модели. Apple намеревается выстроить новую продуктовую линейку.

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Ее основой станет новый iPhone X с 5,8-дюймовым OLED-экраном. Самый нашумевший смартфон недавнего времени получит обновленное железо, но больше не будет флагманом. Им станет новый iPhone, название которого пока неизвестно. Скорее всего, он будет называться iPhone XS. Он получит 6,5-дюймовый OLED-экран. И, возможно, впервые в истории Apple этот смартфон получит поддержку двух сим-карт. Правда, эта версия будет продаваться лишь в некоторых странах мира.
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 Теги: iPhone XS

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Сегодня, 10:28 » Автор: Богдан Процив
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