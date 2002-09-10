Раздел: Технологии
Подтверждены названия новых iPhone
Apple действительно решила отказаться от числа 9 в перечне моделей своих iPhone.
Утечка на официальном сайте Apple подтвердила имена XS, XS Max и XR для новейших iPhone.
Таким образом, Apple действительно решила отказаться от числf 9 в перечне моделей своих iPhone, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Ссылки были найдены в XML-файле с картой сайта и заключены в ссылках, которые ведут на страницу поддержки AppleCare и страницы с чехлами для новинок. Там упоминались, среди прочего, разноцветные силиконовые и кожаные чехлы для моделей iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.
Спустя час после появления утечки Apple закрыла доступ к этой части карты сайта, однако журналисты The Verge успели сделать скриншоты.
Также удалось узнать, что модель iPhone XS будет доступна со следующими объемами памяти: 64GB, 256GB и 512GB.
Читайте также: iPhone X не смог обеспечить Apple рекордные продажи
Добавим, что, кроме этой информации официальный сайт Apple за несколько часов до презентации раскрыл подробности о новых Apple Watch Series 4. Новое поколение часов помечено как 40 и 44 мм вместо 38 и 42 мм. В перечне отсутствуют керамические модели, есть только алюминиевые.
Утечка на официальном сайте Apple подтвердила имена XS, XS Max и XR для новейших iPhone.
Таким образом, Apple действительно решила отказаться от числf 9 в перечне моделей своих iPhone, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Ссылки были найдены в XML-файле с картой сайта и заключены в ссылках, которые ведут на страницу поддержки AppleCare и страницы с чехлами для новинок. Там упоминались, среди прочего, разноцветные силиконовые и кожаные чехлы для моделей iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.
Спустя час после появления утечки Apple закрыла доступ к этой части карты сайта, однако журналисты The Verge успели сделать скриншоты.
Также удалось узнать, что модель iPhone XS будет доступна со следующими объемами памяти: 64GB, 256GB и 512GB.
Читайте также: iPhone X не смог обеспечить Apple рекордные продажи
Добавим, что, кроме этой информации официальный сайт Apple за несколько часов до презентации раскрыл подробности о новых Apple Watch Series 4. Новое поколение часов помечено как 40 и 44 мм вместо 38 и 42 мм. В перечне отсутствуют керамические модели, есть только алюминиевые.
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