Раздел: Технологии
WhatsApp заработал на кнопочных телефонах
Приложение WhatsApp будет впервые доступно на кнопочных телефонах.
Популярный мессенджер WhatsApp теперь доступен и для кнопочных телефонов! Правда, эта возможность появилась пока лишь у аппаратов Jio Phone на платформе KaiOS.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.
Тем не менее, приложение WhatsApp будет впервые доступно на кнопочных телефонах: это индийские аппараты Jio Phone. Специально для Индии разработана новая версия мессенджера, которая работает на операционной системе KaiOS и обеспечивает возможность общаться с теми, кто использует WhatsApp более привычным способом - на смартфоне.
Читайте также: Устали от интернета: в мире растут продажи кнопочных телефонов
Приложение под телефоны Jio Phone и JioPhone 2 предлагает все функции WhatsApp, защищённые сквозным шифрованием: обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также возможность делиться фотографиями и видеороликами.
Популярный мессенджер WhatsApp теперь доступен и для кнопочных телефонов! Правда, эта возможность появилась пока лишь у аппаратов Jio Phone на платформе KaiOS.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.
Тем не менее, приложение WhatsApp будет впервые доступно на кнопочных телефонах: это индийские аппараты Jio Phone. Специально для Индии разработана новая версия мессенджера, которая работает на операционной системе KaiOS и обеспечивает возможность общаться с теми, кто использует WhatsApp более привычным способом - на смартфоне.
Читайте также: Устали от интернета: в мире растут продажи кнопочных телефонов
Приложение под телефоны Jio Phone и JioPhone 2 предлагает все функции WhatsApp, защищённые сквозным шифрованием: обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также возможность делиться фотографиями и видеороликами.
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