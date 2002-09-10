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Раздел: Технологии  
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WhatsApp заработал на кнопочных телефонах 

WhatsApp заработал на кнопочных телефонах  Приложение WhatsApp будет впервые доступно на кнопочных телефонах.

Популярный мессенджер WhatsApp теперь доступен и для кнопочных телефонов! Правда, эта возможность появилась пока лишь у аппаратов Jio Phone на платформе KaiOS.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.

Тем не менее, приложение WhatsApp будет впервые доступно на кнопочных телефонах: это индийские аппараты Jio Phone. Специально для Индии разработана новая версия мессенджера, которая работает на операционной системе KaiOS и обеспечивает возможность общаться с теми, кто использует WhatsApp более привычным способом - на смартфоне.

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Приложение под телефоны Jio Phone и JioPhone 2 предлагает все функции WhatsApp, защищённые сквозным шифрованием: обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также возможность делиться фотографиями и видеороликами.
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 Теги: WhatsApp, телефон

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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