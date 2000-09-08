Раздел: Технологии
Глава Huawei пообещал складной смартфон в следующем году
Главная цель Huawei - собрать гнущийся смартфон раньше конкурентов и представить мобильное устройство с гибким экраном первыми.
Исполнительный директор Huawei Ричард Ю раскрыл подробности о выходе складного смартфона с гибким дисплеем от компании Huawei.
По словам Ричарда Ю, людям "не придется ждать целый год", чтобы увидеть складной смартфон, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В беседе с журналистами Ю признал, что его компания "уже работает над чем-то захватывающим". Генеральный директор имел в виду складной смартфон Huawei. Ю сказал, что анонс новинки произойдет менее чем через год.
"Почему вы все еще используете компьютер? Возможно, потому, что дисплей смартфона слишком мал для вас. Мы это изменим. Понятно, что дисплей можно будет сложить", - подчеркнул Ричард Ю.
Судя по всему, главная цель Huawei - собрать гнущийся смартфон раньше конкурентов и представить мобильное устройство с гибким экраном первыми. Для компании это особенно важно после того, как ей удалось на некоторое время опередить Apple и выйти на второе место по объемам продаж смартфонов. На первом месте продолжительное время остается Samsung.
И именно южнокорейская компания может первой показать гибкий смартфон. По слухам, гибкий смартфон Samsung Galaxy X покажут на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе в январе 2019 года. Презентация гибкой новинки пройдет на полтора месяца раньше, чем анонс Galaxy S10.
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Спецификации смартфона Galaxy X пока остаются тайной. По слухам, модель будет состоять из двух связанных друг с другом 4,5-дюймовых Super AMOLED-экранов, которые пользователи смогут складывать вместе и образовывать цельный дисплей с диагональю 7,3 дюйма.
Исполнительный директор Huawei Ричард Ю раскрыл подробности о выходе складного смартфона с гибким дисплеем от компании Huawei.
По словам Ричарда Ю, людям "не придется ждать целый год", чтобы увидеть складной смартфон, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В беседе с журналистами Ю признал, что его компания "уже работает над чем-то захватывающим". Генеральный директор имел в виду складной смартфон Huawei. Ю сказал, что анонс новинки произойдет менее чем через год.
"Почему вы все еще используете компьютер? Возможно, потому, что дисплей смартфона слишком мал для вас. Мы это изменим. Понятно, что дисплей можно будет сложить", - подчеркнул Ричард Ю.
Судя по всему, главная цель Huawei - собрать гнущийся смартфон раньше конкурентов и представить мобильное устройство с гибким экраном первыми. Для компании это особенно важно после того, как ей удалось на некоторое время опередить Apple и выйти на второе место по объемам продаж смартфонов. На первом месте продолжительное время остается Samsung.
И именно южнокорейская компания может первой показать гибкий смартфон. По слухам, гибкий смартфон Samsung Galaxy X покажут на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе в январе 2019 года. Презентация гибкой новинки пройдет на полтора месяца раньше, чем анонс Galaxy S10.
Читайте также: Новые смарт-часы Xiaomi обзаведутся модулем NFC
Спецификации смартфона Galaxy X пока остаются тайной. По слухам, модель будет состоять из двух связанных друг с другом 4,5-дюймовых Super AMOLED-экранов, которые пользователи смогут складывать вместе и образовывать цельный дисплей с диагональю 7,3 дюйма.
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