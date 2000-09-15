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Раздел: Технологии  
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Google представила новые смартфоны

Google представила новые смартфоныСила телефонов «поискового гиганта» всегда была не в техническом оснащении.

Американская корпорация Google этой осенью должна представить публике свои новые мобильные устройства топового уровня, коими станут модели Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Их аппаратной основой гарантированно окажется 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, который будет дополнен 4 ГБ оперативной памяти.

Впрочем, сила телефонов «поискового гиганта» всегда была не в техническом оснащении, а в программных возможностях и отличном уровне оптимизации. Сегодня, 15 сегодня, компания Google представила публике телефоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, но сделала она это раньше времени.

Официальный анонс новинок был намечен на 9 октября. В силу каких-то загадочных обстоятельств в американские соцсети попали изображения будущих новинок, которые пролили свет на то, в каких расцветках покупатели смогут купить данные мобильные устройства топового уровня.

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Данные можно было бы считать не более чем простой утечкой, но они исходят от официального источника.
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 Теги: Google, смартфоны

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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