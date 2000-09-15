Раздел: Технологии
Google представила новые смартфоны
Сила телефонов «поискового гиганта» всегда была не в техническом оснащении.
Американская корпорация Google этой осенью должна представить публике свои новые мобильные устройства топового уровня, коими станут модели Pixel 3 и Pixel 3 XL.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Их аппаратной основой гарантированно окажется 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, который будет дополнен 4 ГБ оперативной памяти.
Впрочем, сила телефонов «поискового гиганта» всегда была не в техническом оснащении, а в программных возможностях и отличном уровне оптимизации. Сегодня, 15 сегодня, компания Google представила публике телефоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, но сделала она это раньше времени.
Официальный анонс новинок был намечен на 9 октября. В силу каких-то загадочных обстоятельств в американские соцсети попали изображения будущих новинок, которые пролили свет на то, в каких расцветках покупатели смогут купить данные мобильные устройства топового уровня.
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Данные можно было бы считать не более чем простой утечкой, но они исходят от официального источника.
Американская корпорация Google этой осенью должна представить публике свои новые мобильные устройства топового уровня, коими станут модели Pixel 3 и Pixel 3 XL.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Их аппаратной основой гарантированно окажется 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, который будет дополнен 4 ГБ оперативной памяти.
Впрочем, сила телефонов «поискового гиганта» всегда была не в техническом оснащении, а в программных возможностях и отличном уровне оптимизации. Сегодня, 15 сегодня, компания Google представила публике телефоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, но сделала она это раньше времени.
Официальный анонс новинок был намечен на 9 октября. В силу каких-то загадочных обстоятельств в американские соцсети попали изображения будущих новинок, которые пролили свет на то, в каких расцветках покупатели смогут купить данные мобильные устройства топового уровня.
Читайте также: Huawei представила новые смартфоны для любителей селфи
Данные можно было бы считать не более чем простой утечкой, но они исходят от официального источника.
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