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Раздел: Технологии  
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Facebook представила систему ИИ

Facebook представила систему ИИFacebook собирается использовать Rosetta для выдачи более персонализированной ленты новостей.

Компания Facebook представила систему машинного обучения Rosetta, способную в режиме реального времени извлекать текст из опубликованных в соцсети изображений и видео на разных языках и распознавать их смысловое содержание.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

«Для удовлетворения наших конкретных потребностей мы построили и развернули крупномасштабную систему машинного обучения под названием Rosetta . Она извлекает текст из более чем миллиарда общедоступных изображений Facebook и Instagram и видеокадров (на самых разных языках) в режиме реального времени и вводить его в модель распознавания текста, которая была обучена классификаторам, чтобы понять контекст текст и изображение вместе», - говорится в публикации на сайте.

В ходе обнаружения текста Rosetta выполняет одновременно два независимых друг от друга процесса: обнаружение областей, которые могут содержать текст, и распознавание слов с помощью сверточной нейросети Faster R-CNN на архитектуре ResNet18.

Алгоритм распознает английский, арабский, хинди, немецкий, испанский и другие языки, включая те, что имеют горизонтальное написание справа налево, диакритические знаки и другие специфические символы.

В будущем корпорация постарается научить систему распознавать большее количество языков, видов нанесения текста и шаблонов изображений.

Facebook собирается использовать Rosetta для выдачи более персонализированной ленты новостей, а также отслеживания спама, оскорбительного или запрещенного контента. Сейчас его сортируют операторы и это занимает много времени.

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В июне 2018 года исследователи из Стенфорда рассказали о модели машинного обучения, способной создавать мемы в стиле «советующих животных». Авторы отметили, что в среднем «искусственный» мем сложно отличить от «настоящего» в контексте качества шутки в нем.
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 Теги: Facebook, ИИ, система

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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