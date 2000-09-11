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Раздел: Технологии  
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У устройств Apple выявили новую уязвимость

У устройств Apple выявили новую уязвимостьiPhone, iPad и Apple Watch самопроизвольно перегружаются.

Обнаружена новая проблема, которая затрагивает компьютеры на операционной системе MacOS, мобильные устройства на iOS, а также умные часы Apple Watch. Как сообщил пользователь Сабри Хадуччи (Sabri Haddouche) в твиттере, все эти устройства демонстрируют сбой при попытке обработать веб-страницу, оформление которой сформировано несколькими строками CSS-кода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на igromania.ru.

При попытке открыть такую страницу, iPhone, iPad и Apple Watch самопроизвольно перегружаются. На ПК или ноутбуке на базе MacOS зависает только браузер, его можно принудительно закрыть и перезапустить. Иногда можно ограничиться и закрытием вкладки. Как отметил пользователь, причина возникает из-за того, что в iOS все браузеры используют WebKit.

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Как сообщается, в Купертино уже знают о проблеме, однако пока никакого решения не предложено. Не исключено, что в сегодняшнем выпуске iOS 12 проблема будет решена.
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 Теги: уязвимость, Apple

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Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
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