Раздел: Технологии
Xiaomi высмеяла цены на iPhone
В компании создали свои наборы продукции.
Одной из наиболее впечатляющих характеристик новых продуктов от Apple – iPhone Xs, Xs Max и Xsr – стала их цена. Так, топовая версия iPhone Xs Max оценена в 1449 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Поэтому китайская компания Xiaomi, которая славится своими дешевыми флагманскими смартфонами решила пошутить с заоблачной стоимости новых iPhone.
Так, в компании создали свои наборы продукции, которые тоже назвали Xs, Xs Max и Xr. Конечно, это "тонкий" намек на новинки Apple. В Xiaomi Xr входит смартфон Mi8 SE, фитнес-тренкер Mi Band 3, ноутбук Mi Notebook Air 12.5 и наушники Bluetooth Headset Mini. Интересно, что весь этот набор стоит 947 долларов, то есть это равно стоимости iPhone Xr в Китае.
В комплект Xiaomi Xs входит смартфон Mi Mix2S, Mi Band 3, Mi Notebook Air 13.3 "и гарнитура Mi Bluetooth. Этот набор эквивалентен цене IPhone Xs в Китае – 1269 долларов.
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В Xiaomi Xs Max входит флагманский смартфон Xiaomi Mi8, ноутбук Mi Notebook Pro, bluetooth-наушники и Mi Band 3. Вся эта продукция стоит, как iPhone xs Max – 1398 долларов.
Одной из наиболее впечатляющих характеристик новых продуктов от Apple – iPhone Xs, Xs Max и Xsr – стала их цена. Так, топовая версия iPhone Xs Max оценена в 1449 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Поэтому китайская компания Xiaomi, которая славится своими дешевыми флагманскими смартфонами решила пошутить с заоблачной стоимости новых iPhone.
Так, в компании создали свои наборы продукции, которые тоже назвали Xs, Xs Max и Xr. Конечно, это "тонкий" намек на новинки Apple. В Xiaomi Xr входит смартфон Mi8 SE, фитнес-тренкер Mi Band 3, ноутбук Mi Notebook Air 12.5 и наушники Bluetooth Headset Mini. Интересно, что весь этот набор стоит 947 долларов, то есть это равно стоимости iPhone Xr в Китае.
В комплект Xiaomi Xs входит смартфон Mi Mix2S, Mi Band 3, Mi Notebook Air 13.3 "и гарнитура Mi Bluetooth. Этот набор эквивалентен цене IPhone Xs в Китае – 1269 долларов.
Читайте также: Компания Samsung высмеяла смартфон Apple
В Xiaomi Xs Max входит флагманский смартфон Xiaomi Mi8, ноутбук Mi Notebook Pro, bluetooth-наушники и Mi Band 3. Вся эта продукция стоит, как iPhone xs Max – 1398 долларов.
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