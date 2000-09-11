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Раздел: Технологии  
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Xiaomi высмеяла цены на iPhone

Xiaomi высмеяла цены на iPhoneВ компании создали свои наборы продукции.

Одной из наиболее впечатляющих характеристик новых продуктов от Apple – iPhone Xs, Xs Max и Xsr – стала их цена. Так, топовая версия iPhone Xs Max оценена в 1449 долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Поэтому китайская компания Xiaomi, которая славится своими дешевыми флагманскими смартфонами решила пошутить с заоблачной стоимости новых iPhone.

Так, в компании создали свои наборы продукции, которые тоже назвали Xs, Xs Max и Xr. Конечно, это "тонкий" намек на новинки Apple. В Xiaomi Xr входит смартфон Mi8 SE, фитнес-тренкер Mi Band 3, ноутбук Mi Notebook Air 12.5 и наушники Bluetooth Headset Mini. Интересно, что весь этот набор стоит 947 долларов, то есть это равно стоимости iPhone Xr в Китае.

В комплект Xiaomi Xs входит смартфон Mi Mix2S, Mi Band 3, Mi Notebook Air 13.3 "и гарнитура Mi Bluetooth. Этот набор эквивалентен цене IPhone Xs в Китае – 1269 долларов.

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В Xiaomi Xs Max входит флагманский смартфон Xiaomi Mi8, ноутбук Mi Notebook Pro, bluetooth-наушники и Mi Band 3. Вся эта продукция стоит, как iPhone xs Max – 1398 долларов.

Xiaomi высмеяла цены на iPhone
Xiaomi высмеяла цены на iPhone
Xiaomi высмеяла цены на iPhone
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 Теги: Xiaomi, iPhone, цены

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Сегодня, 21:40 » Автор: Едгар Букмирза
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