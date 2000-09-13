Apple выпустила iOS 12

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Обновленная операционная система на 40% быстрее будет запускать программы, в сравнении с iOS 11.

Уже совсем скоро, точнее через 4 дня, пользователи получат возможность обновить платформу своих устройств к iOS 7. На мероприятии, в рамках которого Apple анонсировала новые iPhone, представители технологического гиганта объявили, что новая версия мобильной операционной системы iOS станет доступной для рядовых пользователей 18