Раздел: Технологии
Samsung представит главного конкурента Huawei Mate 20
Анонс запланирован на 11 октября.
В начале августа компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note 9. Смартфон удивил увеличенным дисплеем и аккумулятором, электронным пером S Pen с поддержкой Bluetooth и умной камерой. Однако на этом новинки компании не заканчиваются, ведь Samsung представит нового представителя линейки Galaxy A.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phone Arena.
Речь идет о Galaxy A9 Pro, анонс которого запланирован на 11 октября. Как ожидают аналитики, смартфон положит начало новой эре представителей средней ценовой категории от Samsung.
От смартфона ждут наличия четырех камер на задней панели. Кроме того, Galaxy A9 Pro удивит поддержкой нового Snapdragon 710 от Qualcomm.
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Утечек рендеров смартфона пока не было, однако источники сообщают о его схожести с Galaxy A9 Star. Камера расположится в левом верхнем углу задней крышки. Переднюю панель будет занимать большой Infinity-дисплей с узкими рамками, поэтому внешне A9 Pro будет напоминать многих других представителей линейки Galaxy.
В начале августа компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note 9. Смартфон удивил увеличенным дисплеем и аккумулятором, электронным пером S Pen с поддержкой Bluetooth и умной камерой. Однако на этом новинки компании не заканчиваются, ведь Samsung представит нового представителя линейки Galaxy A.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phone Arena.
Речь идет о Galaxy A9 Pro, анонс которого запланирован на 11 октября. Как ожидают аналитики, смартфон положит начало новой эре представителей средней ценовой категории от Samsung.
От смартфона ждут наличия четырех камер на задней панели. Кроме того, Galaxy A9 Pro удивит поддержкой нового Snapdragon 710 от Qualcomm.
Читайте также: Huawei представит гнущийся смартфон
Утечек рендеров смартфона пока не было, однако источники сообщают о его схожести с Galaxy A9 Star. Камера расположится в левом верхнем углу задней крышки. Переднюю панель будет занимать большой Infinity-дисплей с узкими рамками, поэтому внешне A9 Pro будет напоминать многих других представителей линейки Galaxy.
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