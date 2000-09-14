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Раздел: Технологии  
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Xiaomi представила ноутбук Notebook Youth Edition

Xiaomi представила ноутбук Notebook Youth EditionXiaomi Notebook Youth Edition оценен в 670 долларов (18 700 гривен).

19 сентября компания Xiaomi представила свой новый ноутбук Xiaomi Notebook Youth Edition. Устройство стало новой версией Xiaomi Notebook с экраном диагональю 15,6 дюйма и полноразмерной клавиатурой.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ноутбук получил белый корпус, блок цифровых клавиш, а также два динамика мощностью по 3 Вт. Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей.

Работает аппарат на процессоре Intel Core i5 восьмого поколения с 8 ГБ оперативной памяти. Также ноутбук имеет дискретную видеокарту GeForce MX110 с 2 ГБ видеопамяти и твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ.

Жесткий диск имеет емкость 1 ТБ.

Кроме того, новинка от Xiaomi получила эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами, двумя выходами для горячего воздуха, а также тепловыми трубками.

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Xiaomi Notebook Youth Edition оценен в 670 долларов (18 700 гривен). Новинка должна поступить в продажу уже в ближайшие дни.
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 Теги: Xiaomi, ноутбук

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Сегодня, 11:31 » Автор: Богдан Процив
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