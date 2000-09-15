Раздел: Технологии
В Еврокомиссии пригрозили Facebook санкциями
Facebook оставляет за собой право использования информации пользователей.
Компанию Facebook ждут санкции, если она не приведет свое пользовательское соглашение по использованию персональных данных в соответствие с нормами ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com.
"Мы ожидаем, что Facebook выполнит свои обязательства и доработает пользовательское соглашение к концу декабря. Мы работаем над этим более двух лет, и я начинаю терять терпение. Мы должны увидеть не прогресс, а результат. Если мы не увидим результата, последуют санкции", - предупредила она.
"Facebook может столкнуться с санкциями со стороны национальных регуляторов (государств ЕС) с начала следующего года. Санкции будут введены после консультаций в ЕС, если Facebook не выполнит своих обязательств", - подчеркнула Юрова.
Еврокомиссар, в частности, отметила, что Facebook оставляет за собой право использования информации пользователей, в том числе после ее удаления, что идет вразрез с нормами ЕС по защите персональной информации.
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ЕС в этом году ввел новый регламент защиты личных данных граждан государств сообщества - GDPR, который обязывает соцсети и других операторов интернет-услуг предоставлять пользователям широкие возможности по контролю использования их личных данных, включая "право на забвение" - полное и окончательное удаление их информации.
Компанию Facebook ждут санкции, если она не приведет свое пользовательское соглашение по использованию персональных данных в соответствие с нормами ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com.
"Мы ожидаем, что Facebook выполнит свои обязательства и доработает пользовательское соглашение к концу декабря. Мы работаем над этим более двух лет, и я начинаю терять терпение. Мы должны увидеть не прогресс, а результат. Если мы не увидим результата, последуют санкции", - предупредила она.
"Facebook может столкнуться с санкциями со стороны национальных регуляторов (государств ЕС) с начала следующего года. Санкции будут введены после консультаций в ЕС, если Facebook не выполнит своих обязательств", - подчеркнула Юрова.
Еврокомиссар, в частности, отметила, что Facebook оставляет за собой право использования информации пользователей, в том числе после ее удаления, что идет вразрез с нормами ЕС по защите персональной информации.
Читайте также: США пригрозили России новыми санкциями
ЕС в этом году ввел новый регламент защиты личных данных граждан государств сообщества - GDPR, который обязывает соцсети и других операторов интернет-услуг предоставлять пользователям широкие возможности по контролю использования их личных данных, включая "право на забвение" - полное и окончательное удаление их информации.
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