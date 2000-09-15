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Раздел: Технологии  
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В Еврокомиссии пригрозили Facebook санкциями

В Еврокомиссии пригрозили Facebook санкциямиFacebook оставляет за собой право использования информации пользователей.

Компанию Facebook ждут санкции, если она не приведет свое пользовательское соглашение по использованию персональных данных в соответствие с нормами ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com.

"Мы ожидаем, что Facebook выполнит свои обязательства и доработает пользовательское соглашение к концу декабря. Мы работаем над этим более двух лет, и я начинаю терять терпение. Мы должны увидеть не прогресс, а результат. Если мы не увидим результата, последуют санкции", - предупредила она.
"Facebook может столкнуться с санкциями со стороны национальных регуляторов (государств ЕС) с начала следующего года. Санкции будут введены после консультаций в ЕС, если Facebook не выполнит своих обязательств", - подчеркнула Юрова.

Еврокомиссар, в частности, отметила, что Facebook оставляет за собой право использования информации пользователей, в том числе после ее удаления, что идет вразрез с нормами ЕС по защите персональной информации.

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ЕС в этом году ввел новый регламент защиты личных данных граждан государств сообщества - GDPR, который обязывает соцсети и других операторов интернет-услуг предоставлять пользователям широкие возможности по контролю использования их личных данных, включая "право на забвение" - полное и окончательное удаление их информации.
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 Теги: Facebook, санкции

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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