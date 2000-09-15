Раздел: Технологии
Windows уличили в сборе паролей и переписки
Эксперт рекомендует отключить функцию распознавания рукописного ввода текста.
В операционной системе Windows нашли функцию, которая сохраняет и помещает в определенный файл пароли и переписку пользователей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ZDNet.
Отмечается, что функция по сбору данных пользователей работает на устройствах с поддержкой рукописного ввода текстов. Для лучшей работы распознавания информации и автокоррекции система изучает данные из всех документов, вроде писем на электронной почте и файлов Office, и собирает их в незащищенном файле WaitList.dat.
«Как только функция [рукописного ввода] включена, текст их каждого файла системы, который индексируется поисковиком Windows, хранится в WaitList.dat, - заявил специалист по информационной безопасности Банаби Скеггс (Barnaby Skeggs). - Пользователю даже не обязательно открывать загруженный документ или письмо, чтобы он проиндексировался».
Читайте также: В Windows 10 обнаружили очередную уязвимость
Скеггс отдельно подчеркнул, что эта функция ставит под угрозу пароли пользователей, так как многие хранят их в текстовых файлах. Этим могут воспользоваться злоумышленники и целенаправленно похищать файл WaitList.dat. Эксперт рекомендует отключить функцию распознавания рукописного ввода текста, а также удалить файл.
В операционной системе Windows нашли функцию, которая сохраняет и помещает в определенный файл пароли и переписку пользователей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ZDNet.
Отмечается, что функция по сбору данных пользователей работает на устройствах с поддержкой рукописного ввода текстов. Для лучшей работы распознавания информации и автокоррекции система изучает данные из всех документов, вроде писем на электронной почте и файлов Office, и собирает их в незащищенном файле WaitList.dat.
«Как только функция [рукописного ввода] включена, текст их каждого файла системы, который индексируется поисковиком Windows, хранится в WaitList.dat, - заявил специалист по информационной безопасности Банаби Скеггс (Barnaby Skeggs). - Пользователю даже не обязательно открывать загруженный документ или письмо, чтобы он проиндексировался».
Читайте также: В Windows 10 обнаружили очередную уязвимость
Скеггс отдельно подчеркнул, что эта функция ставит под угрозу пароли пользователей, так как многие хранят их в текстовых файлах. Этим могут воспользоваться злоумышленники и целенаправленно похищать файл WaitList.dat. Эксперт рекомендует отключить функцию распознавания рукописного ввода текста, а также удалить файл.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
328
0
Также советуем посмотреть
- Забавные поступки девушек с неповторимой логикой
- Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
- На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
- В МИД РФ рассказали, сколько украинцев получили статус беженца в России
- Потешные собаки, не сумевшие преодолеть страх
- Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
- Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
- Над интерьером этих отелей можно лишь посмеяться
- Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
- Россияне подставили сами себя
- Японский школьник насмешил мир странным стилем одежды
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
- Зачем России выдали Тумгоева
- Следователи СБУ займутся конфликтом между антикоррупционерами
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
Оставьте свой комментарий