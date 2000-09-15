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Раздел: Технологии  
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Windows уличили в сборе паролей и переписки

Windows уличили в сборе паролей и перепискиЭксперт рекомендует отключить функцию распознавания рукописного ввода текста.

В операционной системе Windows нашли функцию, которая сохраняет и помещает в определенный файл пароли и переписку пользователей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ZDNet.

Отмечается, что функция по сбору данных пользователей работает на устройствах с поддержкой рукописного ввода текстов. Для лучшей работы распознавания информации и автокоррекции система изучает данные из всех документов, вроде писем на электронной почте и файлов Office, и собирает их в незащищенном файле WaitList.dat.

«Как только функция [рукописного ввода] включена, текст их каждого файла системы, который индексируется поисковиком Windows, хранится в WaitList.dat, - заявил специалист по информационной безопасности Банаби Скеггс (Barnaby Skeggs). - Пользователю даже не обязательно открывать загруженный документ или письмо, чтобы он проиндексировался».

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Скеггс отдельно подчеркнул, что эта функция ставит под угрозу пароли пользователей, так как многие хранят их в текстовых файлах. Этим могут воспользоваться злоумышленники и целенаправленно похищать файл WaitList.dat. Эксперт рекомендует отключить функцию распознавания рукописного ввода текста, а также удалить файл.
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 Теги: Windows, данные

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Вчера, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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