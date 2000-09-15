Windows уличили в сборе паролей и переписки

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На данный момент разработчики сервиса Google Translate в пробном режиме внедрили функцию, которая позволяет переводить рукописный текст. ИТ-специалисты отметили, что при вводе текста на сенсорном экране сервис сразу же даст его перевод. Кроме всего прочего, программа будет сама подстраиваться под почерк пользователя. В