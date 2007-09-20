Раздел: Технологии
Google выпустила полезный гаджет для смартфонов
Будущая новинка называется Pixel Stand
Американская корпорация Google является крупнейшим в мире поставщиком программного обеспечения, потому как ее сервисами пользуются миллиарды людей ежедневно. Впрочем, останавливаться на достигнутом «поисковой гиганта» не собирается, что он ясно дал понять еще несколько лет назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Компания активно создает различные гаджеты, призванные упростить жизнь людей, тем самым сделав ее лучше. Как удалось выяснить сегодня, инженеры этой компании создали революционное устройство для смартфонов, которое называется Pixel Stand.
Как сообщает ресурс 9to5Mac со ссылкой на свои источники, корпорации Google удалось создать революционное новое устройство, до появления которого на рынке осталось всего несколько недель. Будущая новинка называется Pixel Stand, а представляет из себя она уникальную беспроводную зарядку, работающую на основе технологии Qi.
С ней окажутся в полной мере совместимы все мобильные устройства, обладающей совместимостью со стандартом Qi. К числу телефонов с такой особенностью относятся Pixel 3 и Pixel 3 XL. Каждый раз, когда Google выпускает что-то на рынок, она мотивирует других производителей поступать также. Когда в телефонах Pixel 3 и Pixel 3 XL появится беспроводная зарядка, точно такая же особенность сразу же появится во флагманах от других брендов. Более того, выпустив станцию Pixel Stand, «поисковой гигант» запустит массовое создание и выпуск подобных гаджетов, тем самым произведя революцию на рынке. Затем, в будущем, поддержка Qi будет появляться в телефонах из начальной и средней ценовой категорий. Известно, что для использования зарядной станции Pixel Stand располагать телефон нужно будет вертикально.
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Гаджет удерживает мобильное устройство в таком положении, благодаря чему им можно пользоваться даже во время подзарядки. Во время этого процесса пользователи будут видеть различные высококачественные GIF-анимации, благодаря чему заряжающийся смартфон станет стильным украшением для окружающего интерьера.
Американская корпорация Google является крупнейшим в мире поставщиком программного обеспечения, потому как ее сервисами пользуются миллиарды людей ежедневно. Впрочем, останавливаться на достигнутом «поисковой гиганта» не собирается, что он ясно дал понять еще несколько лет назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Компания активно создает различные гаджеты, призванные упростить жизнь людей, тем самым сделав ее лучше. Как удалось выяснить сегодня, инженеры этой компании создали революционное устройство для смартфонов, которое называется Pixel Stand.
Как сообщает ресурс 9to5Mac со ссылкой на свои источники, корпорации Google удалось создать революционное новое устройство, до появления которого на рынке осталось всего несколько недель. Будущая новинка называется Pixel Stand, а представляет из себя она уникальную беспроводную зарядку, работающую на основе технологии Qi.
С ней окажутся в полной мере совместимы все мобильные устройства, обладающей совместимостью со стандартом Qi. К числу телефонов с такой особенностью относятся Pixel 3 и Pixel 3 XL. Каждый раз, когда Google выпускает что-то на рынок, она мотивирует других производителей поступать также. Когда в телефонах Pixel 3 и Pixel 3 XL появится беспроводная зарядка, точно такая же особенность сразу же появится во флагманах от других брендов. Более того, выпустив станцию Pixel Stand, «поисковой гигант» запустит массовое создание и выпуск подобных гаджетов, тем самым произведя революцию на рынке. Затем, в будущем, поддержка Qi будет появляться в телефонах из начальной и средней ценовой категорий. Известно, что для использования зарядной станции Pixel Stand располагать телефон нужно будет вертикально.
Читайте также: Google выпустила приложение с виртуальной линейкой
Гаджет удерживает мобильное устройство в таком положении, благодаря чему им можно пользоваться даже во время подзарядки. Во время этого процесса пользователи будут видеть различные высококачественные GIF-анимации, благодаря чему заряжающийся смартфон станет стильным украшением для окружающего интерьера.
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