» » Google выпустила полезный гаджет для смартфонов
Раздел: Технологии  
0

Google выпустила полезный гаджет для смартфонов

Google выпустила полезный гаджет для смартфоновБудущая новинка называется Pixel Stand

Американская корпорация Google является крупнейшим в мире поставщиком программного обеспечения, потому как ее сервисами пользуются миллиарды людей ежедневно. Впрочем, останавливаться на достигнутом «поисковой гиганта» не собирается, что он ясно дал понять еще несколько лет назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Компания активно создает различные гаджеты, призванные упростить жизнь людей, тем самым сделав ее лучше. Как удалось выяснить сегодня, инженеры этой компании создали революционное устройство для смартфонов, которое называется Pixel Stand.

Как сообщает ресурс 9to5Mac со ссылкой на свои источники, корпорации Google удалось создать революционное новое устройство, до появления которого на рынке осталось всего несколько недель. Будущая новинка называется Pixel Stand, а представляет из себя она уникальную беспроводную зарядку, работающую на основе технологии Qi.

С ней окажутся в полной мере совместимы все мобильные устройства, обладающей совместимостью со стандартом Qi. К числу телефонов с такой особенностью относятся Pixel 3 и Pixel 3 XL. Каждый раз, когда Google выпускает что-то на рынок, она мотивирует других производителей поступать также. Когда в телефонах Pixel 3 и Pixel 3 XL появится беспроводная зарядка, точно такая же особенность сразу же появится во флагманах от других брендов. Более того, выпустив станцию Pixel Stand, «поисковой гигант» запустит массовое создание и выпуск подобных гаджетов, тем самым произведя революцию на рынке. Затем, в будущем, поддержка Qi будет появляться в телефонах из начальной и средней ценовой категорий. Известно, что для использования зарядной станции Pixel Stand располагать телефон нужно будет вертикально.

Читайте также: Google выпустила приложение с виртуальной линейкой

Гаджет удерживает мобильное устройство в таком положении, благодаря чему им можно пользоваться даже во время подзарядки. Во время этого процесса пользователи будут видеть различные высококачественные GIF-анимации, благодаря чему заряжающийся смартфон станет стильным украшением для окружающего интерьера.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Google, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:49 » Автор: Татьяна Ларина
     18
     0

Похожие новости по теме

Названа дата презентации новых смартфонов Google Pixel Названа дата презентации новых смартфонов Google Pixel

Pixel 3 и Pixel 3 XL - это третье поколение линейки смартфонов Pixel

Google представляет бюджетный Pixel 3 Google представляет бюджетный Pixel 3

Разработка устройства началась около месяца назад.

Google Pixel 2 позаимствовал у iPhone новую функцию Google Pixel 2 позаимствовал у iPhone новую функцию

В Google Pixel 2 и Pixel 2 XL появилось много улучшений и новых возможностей

Google начала тестирование новых смартфонов Pixel Google начала тестирование новых смартфонов Pixel

Портал TechDroid сообщил, что Google начала тестирование смартфонов Pixel второго поколения.

Google готовит Pixel 2 с влагозащитой Google готовит Pixel 2 с влагозащитой

Новый Google Pixel будет оснащен камерой, способной вести съемку при низком освещении.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх