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Раздел: Технологии  
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iPhone XS протестировали пивом

iPhone XS протестировали пивомВлагозащиту iPhone XS проверили пивом

Во время сентябрьской презентации Apple с гордостью заявила: «В новых айфонах улучшена влагозащищенность, и теперь она соответствует стандарту IP68». В теории это означает, что смартфон может выдерживать погружение в воду на глубину более одного метра в течение 30 минут, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Apple отметила, что испытывала iPhone XS и iPhone XS Max в разных жидкостях: воде, коле, вине и даже пиве.

Последний напиток особо заинтересовал разборщиков из iFixit. В пятницу вечером ребята решили проверить, как долго iPhone XS продержится в пенном напитке.

После установки двухметровой колбы и наполнения ее пивом, iPhone XS отправился почивать на дно импровизированной тестовой конструкции. iFixit запустили трансляцию на своем канале и оставили гаджет отмечать пятницу.

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Увы, из-за того, что трансляция затянулась, YouTube прервал ее. К тому времени iPhone XS пробыл в пиве почти 5 часов. Это весьма достойный показатель. iFixit пообещали, что обязательно отчитаются о результатах тестирования.

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 Теги: iPhone XS, пиво

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Сегодня, 13:23 » Автор: Татьяна Ларина
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