Раздел: Технологии
iPhone XS протестировали пивом
Влагозащиту iPhone XS проверили пивом
Во время сентябрьской презентации Apple с гордостью заявила: «В новых айфонах улучшена влагозащищенность, и теперь она соответствует стандарту IP68». В теории это означает, что смартфон может выдерживать погружение в воду на глубину более одного метра в течение 30 минут, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Apple отметила, что испытывала iPhone XS и iPhone XS Max в разных жидкостях: воде, коле, вине и даже пиве.
Последний напиток особо заинтересовал разборщиков из iFixit. В пятницу вечером ребята решили проверить, как долго iPhone XS продержится в пенном напитке.
После установки двухметровой колбы и наполнения ее пивом, iPhone XS отправился почивать на дно импровизированной тестовой конструкции. iFixit запустили трансляцию на своем канале и оставили гаджет отмечать пятницу.
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Увы, из-за того, что трансляция затянулась, YouTube прервал ее. К тому времени iPhone XS пробыл в пиве почти 5 часов. Это весьма достойный показатель. iFixit пообещали, что обязательно отчитаются о результатах тестирования.
Во время сентябрьской презентации Apple с гордостью заявила: «В новых айфонах улучшена влагозащищенность, и теперь она соответствует стандарту IP68». В теории это означает, что смартфон может выдерживать погружение в воду на глубину более одного метра в течение 30 минут, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Apple отметила, что испытывала iPhone XS и iPhone XS Max в разных жидкостях: воде, коле, вине и даже пиве.
Последний напиток особо заинтересовал разборщиков из iFixit. В пятницу вечером ребята решили проверить, как долго iPhone XS продержится в пенном напитке.
После установки двухметровой колбы и наполнения ее пивом, iPhone XS отправился почивать на дно импровизированной тестовой конструкции. iFixit запустили трансляцию на своем канале и оставили гаджет отмечать пятницу.
Читайте также: iPhone 7 и Sony Xperia XZ протестировали на бенчмарке
Увы, из-за того, что трансляция затянулась, YouTube прервал ее. К тому времени iPhone XS пробыл в пиве почти 5 часов. Это весьма достойный показатель. iFixit пообещали, что обязательно отчитаются о результатах тестирования.
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