Раздел: Технологии
Новый смартфон Samsung получит камеру с четырьмя датчиками
Ожидается, что представить новинку могут 11 октября
Компания Samsung на днях представила смартфон Galaxy A7 (2018), который первым среди аппаратов компании получил тройную основную камеру. Более того, это получился ещё и самый дешёвый на рынке смартфон с такой камерой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Но на этом Samsung останавливаться не собирается. Сообщается, что уже в ближайшее время компания выпустит смартфон с основной камерой, состоящей из четырёх модулей. Более того, работать эта камера будет не так, как у конкурентов. Samsung якобы разработала инновационную технологию, в рамках которой все четыре модуля почти всегда будут работать одновременно.
Судя по всему, это примерно то же, что будет о Nokia 9 с её многомодульной камерой из пяти датчиков. Но новинка Samsung, вероятно, выйдет раньше.
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Также можно утверждать, что это точно будет не флагманский смартфон, а значит, его цена будет соответствующей. Ожидается, что представить новинку могут 11 октября. Однако, к сожалению, аппарат не будет глобальным, и это весьма странно, учитывая инновационную камеру.
Компания Samsung на днях представила смартфон Galaxy A7 (2018), который первым среди аппаратов компании получил тройную основную камеру. Более того, это получился ещё и самый дешёвый на рынке смартфон с такой камерой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Но на этом Samsung останавливаться не собирается. Сообщается, что уже в ближайшее время компания выпустит смартфон с основной камерой, состоящей из четырёх модулей. Более того, работать эта камера будет не так, как у конкурентов. Samsung якобы разработала инновационную технологию, в рамках которой все четыре модуля почти всегда будут работать одновременно.
Судя по всему, это примерно то же, что будет о Nokia 9 с её многомодульной камерой из пяти датчиков. Но новинка Samsung, вероятно, выйдет раньше.
Читайте также: Смартфон Samsung Galaxy S8 получит 4K-экран
Также можно утверждать, что это точно будет не флагманский смартфон, а значит, его цена будет соответствующей. Ожидается, что представить новинку могут 11 октября. Однако, к сожалению, аппарат не будет глобальным, и это весьма странно, учитывая инновационную камеру.
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