Раздел: Технологии
Названы лучшие смартфоны первого полугодия 2018 года
Стоят новинки недешево.
Первые 6 месяцев 2018 оказались богатыми на новинки на рынке смартфонов. Производители презентовали как бюджетные устройства, так и флагманские.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
OnePlus 6
"Убийца флагманов", как его окрестили, получил 6,28-дюймовый дисплей Optic AMOLED с соотношением сторон 19: 9 и уже привычным вырезом в виде "моноброви".
Основная камера OnePlus два модуля на 16 и 20 Мп. Фронтальная камера использует 16-мегапиксельный датчик с поддержкой искусственного интеллекта для создания эффекта боке. Кроме того селфи-камера может разблокировать дисплей с помощью технологии распознавания лица. Хотя, если вы сторонник технологии разблокировки по отпечатку пальцев, здесь тоже есть сканер, размещенный на задней панели. Кроме того, смартфон поддерживает функцию Smart Capture, которая автоматически оптимизирует качество изображения на основе того, что вы снимаете.
LG G7 ThinQ
В LG G7 используется 6,1-дюймовый дисплей с матрицей IPS и разрешением 3120 х 1440 точек. При этом компания использовала матрицу с соотношением сторон 19,5: 9, которая уже и выше дисплеев той же диагонали, что используют соотношение сторон 18: 9. На практике это означает, что на экране проще набирать текст одной рукой, но дотягиваться до его верхней части легче не стало. Впрочем, с таким соотношением сторон смартфон в руках ощущается компактным.
Если бы iPhone X был на Android, он бы назывался LG G7 ThinQ, не в последнюю очередь из-за внешнего сходства с флагманом от Apple – iPhone X.
Как и большинство флагманских смартфонов этого года, LG G7 построен на основе топового процессора Snapdragon 845, работающий на частоте 1,7 и 2,8 ГГц в паре с графикой Adreno 630.
Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, что по современным меркам является минимумом для флагманских моделей, но ее все еще достаточно для высокой производительности. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ и ее можно расширить с помощью карт памяти microSD. Кроме того, устройство получило батарею на 3 000 милиампер часов.
Samsung Galaxy Note 9
Galaxy Note 9 получил дисплей размером 6,4 дюйма, однако эффективная рабочая площадь составит 6,3 дюйма. Матрица нового флагмана изготовлена по технологии Super AMOLED, разрешение дисплея составляет 2960 х 1440 пикселей с возможностью ручной регулировки от HD + (1480 х 720) Full HD + (2220 х 1080) и WQHD + (2960 х 1440).
Samsung Galaxy Note 9 получил топовые процессоры нового поколения от Qualcomm или Samsung в зависимости от региона продаж. В США поступили в продажу модели с 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845, графикой Adreno 630 и 6 ГБ оперативной памяти. В Азии и странах Европы стоит ждать версию на базе Samsung Exynos 9 9810.
В этом году базовый объем оперативной памяти смартфона составляет 6 ГБ. Будут доступны 128 или 512 ГБ внутренней памяти, а для некоторых рынков будет выпущена модель с 8 ГБ оперативной памяти.
Одним из наиболее заметных улучшений стало увеличение емкости аккумулятора. Samsung Galaxy Note 9 получил батарею на 4 000 миллиампер часов, что позволит ему проработать сутки от полного заряда аккумулятора.
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ3 получил вытянутый 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 x 1440 пикселей. Наибольший интерес представляет форма корпуса смартфона, ведь похоже, что Sony уходит от прямоугольных форм своих аппаратов, делая углы закругленными. Изменилась и спинка гаджета, получив сглаженные края, которые плавно "перетекают" в алюминиевую боковую рамку.
"Сердцем" Xperia XZ3 стал флагманский процессор Snapdragon 845, который в паре с графическим ускорителем Adreno 630 обеспечит быструю взаимодействие пользователя и устройства. Кроме того, смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и внутреннее хранилище на 64 ГБ, если же вам такого объема встроенной памяти маловато, то разработчики предусмотрели слот для microSD-карт.
Xperia XZ3 получил основную одиночную камеру на 19 мегапикселей с поддержкой технологии Motion Eye. Кроме того, в камере появилась поддержка искусственного интеллекта Xperia AI. Благодаря новой технологии, девайс позволяет моментально запускать камеру при горизонтальном положении устройства. Благодаря этому вы сможете запечатлеть на фото все важные моменты и ничего не упустить. Фронтальная камера будет иметь разрешение 13 мегапикселей с поддержкой функций искусственного интеллекта.
Huawei P20 Pro
Самартфон від китайського виробника справедливо очолює майже всі рейтинги. Окрім найкращої камери на ринку P20 Pro легко справляється з поставленими задачами. А ще він має доволі гарний дизайн.
Huawei P20 Pro отримав 6,1-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2240 х 1080 точок. За трендами 2018 року P20 Pro отримав характерний "чубчик" у верхній частині екрану. Під дисплеєм розташувався відступ, де розміщений сканер відбитків пальців.
P20 Pro работает на фирменном топовом процессоре Huawei Kirin 970 с тактовой частотой 1,8 и 2,4 Ггц в паре с графическим ускорителем Mali G7 MP12. Устройство имеет 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 128 ГБ.
Читайте также: Xiaomi анонсировала "умный" будильник
Камера Huawei P20 Pro состоит из трех модулей, которые имеют разрешение 40 Мп, 8 Мп и 20 Мп. Смартфон дополнили функцией Light Fusion для съемки в условиях недостаточной освещенности, сенсором ИК-RGB, а также лазерной системой автоматической фокусировки. Телефон поддерживает 5-кратный оптический зум без потери в качестве.
Первые 6 месяцев 2018 оказались богатыми на новинки на рынке смартфонов. Производители презентовали как бюджетные устройства, так и флагманские.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
OnePlus 6
"Убийца флагманов", как его окрестили, получил 6,28-дюймовый дисплей Optic AMOLED с соотношением сторон 19: 9 и уже привычным вырезом в виде "моноброви".
Основная камера OnePlus два модуля на 16 и 20 Мп. Фронтальная камера использует 16-мегапиксельный датчик с поддержкой искусственного интеллекта для создания эффекта боке. Кроме того селфи-камера может разблокировать дисплей с помощью технологии распознавания лица. Хотя, если вы сторонник технологии разблокировки по отпечатку пальцев, здесь тоже есть сканер, размещенный на задней панели. Кроме того, смартфон поддерживает функцию Smart Capture, которая автоматически оптимизирует качество изображения на основе того, что вы снимаете.
LG G7 ThinQ
В LG G7 используется 6,1-дюймовый дисплей с матрицей IPS и разрешением 3120 х 1440 точек. При этом компания использовала матрицу с соотношением сторон 19,5: 9, которая уже и выше дисплеев той же диагонали, что используют соотношение сторон 18: 9. На практике это означает, что на экране проще набирать текст одной рукой, но дотягиваться до его верхней части легче не стало. Впрочем, с таким соотношением сторон смартфон в руках ощущается компактным.
Если бы iPhone X был на Android, он бы назывался LG G7 ThinQ, не в последнюю очередь из-за внешнего сходства с флагманом от Apple – iPhone X.
Как и большинство флагманских смартфонов этого года, LG G7 построен на основе топового процессора Snapdragon 845, работающий на частоте 1,7 и 2,8 ГГц в паре с графикой Adreno 630.
Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, что по современным меркам является минимумом для флагманских моделей, но ее все еще достаточно для высокой производительности. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ и ее можно расширить с помощью карт памяти microSD. Кроме того, устройство получило батарею на 3 000 милиампер часов.
Samsung Galaxy Note 9
Galaxy Note 9 получил дисплей размером 6,4 дюйма, однако эффективная рабочая площадь составит 6,3 дюйма. Матрица нового флагмана изготовлена по технологии Super AMOLED, разрешение дисплея составляет 2960 х 1440 пикселей с возможностью ручной регулировки от HD + (1480 х 720) Full HD + (2220 х 1080) и WQHD + (2960 х 1440).
Samsung Galaxy Note 9 получил топовые процессоры нового поколения от Qualcomm или Samsung в зависимости от региона продаж. В США поступили в продажу модели с 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845, графикой Adreno 630 и 6 ГБ оперативной памяти. В Азии и странах Европы стоит ждать версию на базе Samsung Exynos 9 9810.
В этом году базовый объем оперативной памяти смартфона составляет 6 ГБ. Будут доступны 128 или 512 ГБ внутренней памяти, а для некоторых рынков будет выпущена модель с 8 ГБ оперативной памяти.
Одним из наиболее заметных улучшений стало увеличение емкости аккумулятора. Samsung Galaxy Note 9 получил батарею на 4 000 миллиампер часов, что позволит ему проработать сутки от полного заряда аккумулятора.
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ3 получил вытянутый 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 x 1440 пикселей. Наибольший интерес представляет форма корпуса смартфона, ведь похоже, что Sony уходит от прямоугольных форм своих аппаратов, делая углы закругленными. Изменилась и спинка гаджета, получив сглаженные края, которые плавно "перетекают" в алюминиевую боковую рамку.
"Сердцем" Xperia XZ3 стал флагманский процессор Snapdragon 845, который в паре с графическим ускорителем Adreno 630 обеспечит быструю взаимодействие пользователя и устройства. Кроме того, смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и внутреннее хранилище на 64 ГБ, если же вам такого объема встроенной памяти маловато, то разработчики предусмотрели слот для microSD-карт.
Xperia XZ3 получил основную одиночную камеру на 19 мегапикселей с поддержкой технологии Motion Eye. Кроме того, в камере появилась поддержка искусственного интеллекта Xperia AI. Благодаря новой технологии, девайс позволяет моментально запускать камеру при горизонтальном положении устройства. Благодаря этому вы сможете запечатлеть на фото все важные моменты и ничего не упустить. Фронтальная камера будет иметь разрешение 13 мегапикселей с поддержкой функций искусственного интеллекта.
Huawei P20 Pro
Самартфон від китайського виробника справедливо очолює майже всі рейтинги. Окрім найкращої камери на ринку P20 Pro легко справляється з поставленими задачами. А ще він має доволі гарний дизайн.
Huawei P20 Pro отримав 6,1-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2240 х 1080 точок. За трендами 2018 року P20 Pro отримав характерний "чубчик" у верхній частині екрану. Під дисплеєм розташувався відступ, де розміщений сканер відбитків пальців.
P20 Pro работает на фирменном топовом процессоре Huawei Kirin 970 с тактовой частотой 1,8 и 2,4 Ггц в паре с графическим ускорителем Mali G7 MP12. Устройство имеет 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 128 ГБ.
Читайте также: Xiaomi анонсировала "умный" будильник
Камера Huawei P20 Pro состоит из трех модулей, которые имеют разрешение 40 Мп, 8 Мп и 20 Мп. Смартфон дополнили функцией Light Fusion для съемки в условиях недостаточной освещенности, сенсором ИК-RGB, а также лазерной системой автоматической фокусировки. Телефон поддерживает 5-кратный оптический зум без потери в качестве.
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