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Раздел: Технологии  
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В Германии испытали беспилотный трамвай

В Германии испытали беспилотный трамвайВодители смогут найти себе другую работу в данной транспортной системе.

Демонстрация прошла в рамках выставки InnoTrans 2018. Беспилотный трамвай Combino, разработанный компанией Siemens, был запущен в работу на 6-километровом участке тестового трека: трамвай проехал по немецкому городу Потсдаму, отправившись со станции местной транспортной компании ViP.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pop mech.

В ходе автономной поездки трамвай (в кабине которого, естественно, находился специалист, готовый в экстренном случае перехватить управление) встречался с другими участниками городского движения.

Combino оснащен технологиями, многие из которых также используются в беспилотных автомобилях: лидаром, радаром, камерами. Специальные алгоритмы позволяют трамваю реагировать на сигналы светофоров, «замечать» опасные ситуации на пути и совершать остановки.

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Как передает The Guardian, в ViP считают, что с внедрением в будущем высокотехнологичных трамваев водители смогут найти себе другую работу в данной транспортной системе (например, помогать пассажирам с ограничениями). «Наш главный приоритет - безопасность, - отметил Оливер Глазер (Oliver Glaser), сотрудник ViP. - И кроме того, мы считаем, что таким образом удастся повысить эффективность».
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 Теги: Германия, трамвай

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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