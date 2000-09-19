Раздел: Технологии
В Германии испытали беспилотный трамвай
Водители смогут найти себе другую работу в данной транспортной системе.
Демонстрация прошла в рамках выставки InnoTrans 2018. Беспилотный трамвай Combino, разработанный компанией Siemens, был запущен в работу на 6-километровом участке тестового трека: трамвай проехал по немецкому городу Потсдаму, отправившись со станции местной транспортной компании ViP.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pop mech.
В ходе автономной поездки трамвай (в кабине которого, естественно, находился специалист, готовый в экстренном случае перехватить управление) встречался с другими участниками городского движения.
Combino оснащен технологиями, многие из которых также используются в беспилотных автомобилях: лидаром, радаром, камерами. Специальные алгоритмы позволяют трамваю реагировать на сигналы светофоров, «замечать» опасные ситуации на пути и совершать остановки.
Читайте также: В Киеве автомобиль врезался в трамвай
Как передает The Guardian, в ViP считают, что с внедрением в будущем высокотехнологичных трамваев водители смогут найти себе другую работу в данной транспортной системе (например, помогать пассажирам с ограничениями). «Наш главный приоритет - безопасность, - отметил Оливер Глазер (Oliver Glaser), сотрудник ViP. - И кроме того, мы считаем, что таким образом удастся повысить эффективность».
Демонстрация прошла в рамках выставки InnoTrans 2018. Беспилотный трамвай Combino, разработанный компанией Siemens, был запущен в работу на 6-километровом участке тестового трека: трамвай проехал по немецкому городу Потсдаму, отправившись со станции местной транспортной компании ViP.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pop mech.
В ходе автономной поездки трамвай (в кабине которого, естественно, находился специалист, готовый в экстренном случае перехватить управление) встречался с другими участниками городского движения.
Combino оснащен технологиями, многие из которых также используются в беспилотных автомобилях: лидаром, радаром, камерами. Специальные алгоритмы позволяют трамваю реагировать на сигналы светофоров, «замечать» опасные ситуации на пути и совершать остановки.
Читайте также: В Киеве автомобиль врезался в трамвай
Как передает The Guardian, в ViP считают, что с внедрением в будущем высокотехнологичных трамваев водители смогут найти себе другую работу в данной транспортной системе (например, помогать пассажирам с ограничениями). «Наш главный приоритет - безопасность, - отметил Оливер Глазер (Oliver Glaser), сотрудник ViP. - И кроме того, мы считаем, что таким образом удастся повысить эффективность».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
287
0
Также советуем посмотреть
- Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
- На такие прикольные поступки способны только отчаявшиеся родители
- Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий
- Потешные животные, тоже умеющие обижаться
- Американский рыбак умудрился заснять «снежного человека»
- Договор о «дружбе» – это бомба замедленного действия
- В Одессу направят усиленную группу правоохранителей
- Карикатура израильского художника на российское оружие в Сирии набирает
- «МММщик открывает банк»: соцсети высмеяли обещания нового главаря «ДНР»
- Президент получил ручной ЦИК
- ВВС будет вынуждена опровергнуть свой фейк
- Кошачий дедушка: пенсионер, помогающий животным, прославился на весь мир
- Выборы в России: хочу жить при втором туре
- На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света
- Последние конфузы Путина высмеяли свежими фотожабами
- Україна впевнено входить у Європейський дім
- Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка Захаровой
- Про гроші з Кіотського протоколу
- ВМС рассказали об опасных инцидентах во время прохождения Керченского пролива
- Человек-паук отдыхает: отчаянный прыжок енота рассмешил Сеть
- Кто в ООН против рассмотрения «украинского вопроса»
- На Донбассе без водоснабжения остаются семь населенных пунктов
- Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов
- Втрати Росії через Донбас мають зростати
- Ленивый канадец на девять месяцев "потерял" выигрышный лотерейный билет
- Страсти по бюджету на следующий год
- Забывчивая студентка насмешила нелепым письмом профессору
- В Полтавской области напали на волонтера
- «Компромисс» Сергея Таруты
- Умора: японцы нашли пикантный способ рекламы очков
Оставьте свой комментарий